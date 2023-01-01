中国来澳旅客1月5日起需阴性证明 卫生部长为这一决定辩护

来自中国的旅客将被要求在来澳之前出示COVID-19阴性证明，联邦卫生部长马克·巴特勒（Mark Butler）为这一决定辩护，认为这是一个“非常适度、平衡的”决定。

A man wearing a suit

Health Minister Mark Butler says while there is no evidence of new variants emerging from China, the decision was taken out of an abundance of caution and to gather more data. Source: AAP / Lukas Coch

要点：
  • 世卫组织对来自北京的数据的透明度表示关注；
  • 巴特勒先生说，做出这一决定是出于谨慎的考虑，也是为了收集更多数据；
  • 澳大利亚商业委员会（Business Council of Australia）警告说，不要在自由及与病毒共存方面“倒退”。
卫生部长马克·巴特勒说，尽管对从中国来澳旅客提出了新的入境要求，但澳大利亚仍欢迎与中国恢复旅行。

由于北京取消限制后病例激增，从本周四（1月5日）开始，旅客必须出示48小时内的COVID-19检测阴性报告。

巴特勒说，他欢迎中国开放边境，允许公民再次旅行，预计来澳的旅客会激增。

他说这是一个“非常适度、平衡的”决定。

“我知道，尤其是成千上万的澳大利亚华人，特别期待着与家人和朋友团聚的机会，”他告诉七号太的Sunrise节目。

“所以这是一个非常积极的发展，但我们需要确保我们拥有保护澳大利亚人健康所需的信息。”

总部设在英国的健康数据公司Airfinity估计，在1月底，死亡人数将达到高峰，即每天2.5万人，在接下来的两个星期，每天的病例将达到370万。

世界卫生组织对来自北京的数据的透明度表示关注，这使得准确掌握感染和死亡人数更加困难。

巴特勒说，虽然没有证据表明中国出现了新的变种，但作出这一决定是出于谨慎，也是为了收集更多数据。

他告诉ABC：“没有迫在眉睫的公共卫生威胁，我们现在处于对抗新冠的非常有利的位置。”
An officer checks the boarding pass of passengers going through the international departure gate at the Beijing Capital International Airport in Beijing on 29 December 2022.
Travellers have their boarding passes checked before going through the international departure gate at the Beijing Capital International Airport on 29 December 2022. From 5 January, mandatory COVID-19 testing will apply to travellers from Hong Kong and Macau - in addition to those from mainland China. Source: AAP / Andy Wong
卫生部长说，中国新冠病例激增的主要驱动力是已经在澳大利亚传播了数月的Omicron变种。

但他说，澳大利亚需要通过包括飞机上的废水检测在内的措施，以迅速识别新变种的出现。

澳大利亚商业委员会警告说，不要在自由及与病毒共存方面“倒退”。

巴特勒表示他不同意这种说法。

他说：“我非常确信这不会成为人们的交易障碍。”

美国、英国、法国、印度、日本、马来西亚、西班牙和韩国都采取了类似措施。
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中国外交部批评了此举，尽管中国也要求旅客测试结果为阴性方可入境。

中国外交部发言人汪文斌说：“连日来，已经有多国权威医学专家表示，没有必要对来自中国的旅客采取入境限制措施。”

澳大利亚大学协会（Universities Australia）首席执行官卡特里奥娜·杰克逊（Catriona Jackson）表示，这是一项明智的措施，并不意味着中国留学生无法返澳开始或继续学业。

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Published 2 January 2023 at 10:59am
Source: AAP
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