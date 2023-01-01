中国来澳旅客1月5日起需阴性证明 卫生部长为这一决定辩护

要点： 世卫组织对来自北京的数据的透明度表示关注；

巴特勒先生说，做出这一决定是出于谨慎的考虑，也是为了收集更多数据；

澳大利亚商业委员会（Business Council of Australia）警告说，不要在自由及与病毒共存方面“倒退”。

卫生部长马克·巴特勒说，尽管对从中国来澳旅客提出了新的入境要求，但澳大利亚仍欢迎与中国恢复旅行。





由于北京取消限制后病例激增，从本周四（1月5日）开始，旅客必须出示48小时内的COVID-19检测阴性报告。





巴特勒说，他欢迎中国开放边境，允许公民再次旅行，预计来澳的旅客会激增。





他说这是一个“非常适度、平衡的”决定。





“我知道，尤其是成千上万的澳大利亚华人，特别期待着与家人和朋友团聚的机会，”他告诉七号太的Sunrise节目。





“所以这是一个非常积极的发展，但我们需要确保我们拥有保护澳大利亚人健康所需的信息。”





总部设在英国的健康数据公司Airfinity估计，在1月底，死亡人数将达到高峰，即每天2.5万人，在接下来的两个星期，每天的病例将达到370万。





世界卫生组织对来自北京的数据的透明度表示关注，这使得准确掌握感染和死亡人数更加困难。





巴特勒说，虽然没有证据表明中国出现了新的变种，但作出这一决定是出于谨慎，也是为了收集更多数据。





他告诉ABC：“没有迫在眉睫的公共卫生威胁，我们现在处于对抗新冠的非常有利的位置。”



Travellers have their boarding passes checked before going through the international departure gate at the Beijing Capital International Airport on 29 December 2022. From 5 January, mandatory COVID-19 testing will apply to travellers from Hong Kong and Macau - in addition to those from mainland China. Source: AAP / Andy Wong 卫生部长说，中国新冠病例激增的主要驱动力是已经在澳大利亚传播了数月的Omicron变种。





但他说，澳大利亚需要通过包括飞机上的废水检测在内的措施，以迅速识别新变种的出现。





澳大利亚商业委员会警告说，不要在自由及与病毒共存方面“倒退”。





巴特勒表示他不同意这种说法。





他说：“我非常确信这不会成为人们的交易障碍。”





美国、英国、法国、印度、日本、马来西亚、西班牙和韩国都采取了类似措施。



中国外交部批评了此举，尽管中国也要求旅客测试结果为阴性方可入境。





中国外交部发言人汪文斌说：“连日来，已经有多国权威医学专家表示，没有必要对来自中国的旅客采取入境限制措施。”





澳大利亚大学协会（Universities Australia）首席执行官卡特里奥娜·杰克逊（Catriona Jackson）表示，这是一项明智的措施，并不意味着中国留学生无法返澳开始或继续学业。



