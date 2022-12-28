美国对来自中国的旅客实施额外的COVID-19措施 澳大利亚是否会效仿？

要点： 美国已经加入越来越多国家的行列，对来自中国的旅行者实施额外的COVID-19措施；

中国和澳大利亚之间的旅行建议没有变化；

总理阿尔巴尼斯（Anthony Albanese）说，澳大利亚将“继续监测这一情况”。

随着中国放宽疫情限制，美国已成为对来自中国的旅行者实施额外的COVID-19检测要求的最新国家，但澳大利亚的旅行要求保持不变。





总理阿尔巴尼斯周四（12月29日）上午证实，中国和澳大利亚之间的旅行建议没有变化，但他说政府将“继续监测这一情况”。





周四，阿尔巴尼斯在参加七号台的Sunrise节目时，被问及美国的举动以及澳大利亚如何应对中国日益严重的COVID-19疫情。



Prime Minister Anthony Albanese. Credit: AAP 他说：“我们将继续监测那里的情况，就像我们针对世界各地所做的那样，并将根据健康建议做出反应。”





“目前，中国和澳大利亚之间的旅行建议没有变化。”





来澳旅客不再需要提供疫苗接种状况的证明或在航班上戴口罩，旅客也不需要提供COVID-19检测呈阴性的证明。



为何美国要对来自中国的旅客实施额外的COVID-19措施？

在北京决定取消严格的新冠防疫措施后，本周，美国与印度、意大利、日本和台湾均对来自中国的旅客实施新的措施。





美国联邦卫生官员在周三的一个媒体电话会议上告诉记者，从1月5日起，从中国飞往美国的两岁及以上乘客需要在飞行前48小时内接受新冠病毒检测，并在登机前向航空公司出示阴性检测证明。





在航班起飞前10天以上检测呈阳性的乘客，可以提供康复文件以代替阴性检测结果。





中国政府在突然全面放弃防控措施后正面对新冠病毒的大范围传播。中国政府在12月26日宣布，将在明年初停止自疫情爆发以来持续了接近三年的严格入境隔离措施，并有序恢复中国民众出境旅游。



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据一些国际卫生专家称，在针对疫情限制的广泛抗议之后，中国政府取消限制之举意味着新冠病毒的传播基本上不受控制，且每天可能会有数百万人感染。





北京面临着国际上的批评，即其官方的新冠感染、死亡数据与其爆发规模不一致。





一些全球卫生专家说，该病毒每天可能感染多达一百万人，国际建模小组预测中国可能会出现两百万甚至更多人死于新冠的情况。



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本周早些时候，美国官员以中国“缺乏透明的数据”为由，开始考虑实施针对中国赴美旅客的旅行限制。





6月，美国取消了一项实施长达17个月的要求，即乘飞机抵达美国的人必须接受COVID-19的检测且结果为阴性。





它仍然要求大多数非美国公民接种新冠疫苗后才能前往美国。





在美国出台这项最新入境规定之前，日本和印度已经宣布了针对来自中国的入境者的COVID-19防控措施。台湾将从1月1日起对来自中国大陆的旅客实施检测。





意大利卫生部长周三宣布，意大利将对所有来自中国的旅行者，在入境时进行COVID-19抗原拭子和病毒测序。意大利也是第一个对来自中国的入境者实施强制性病毒测试的国家。





此外，马来西亚也采取了额外的跟踪和检测措施。菲律宾也在考虑进行测试。



