澳大利亚国际汇出款疫情后暴跌

在悉尼南部郊区一户人家中举行的早茶聚会，对所有参与者来说都是牵肠挂肚的慈善活动。





澳大利亚黎巴嫩妇女基金会正在为黎巴嫩的家人和朋友举办筹款活动。





基金会主席巴莱赫 ((bah-LESH)) 说，黎巴嫩人民正在艰难度日。





“我们正努力从这里提供帮助。我们正在努力提供食物、药品和房租方面的帮助。他们的处境非常艰难。他们是我的人民，这是我的国家，所以我永远永远不会忘记他们。”





政治动荡加剧了黎巴嫩的经济崩溃，这是世界上最严重的金融危机之一。





联合国称，那里80%的人现在都生活在贫困中。





因此来自海外的馈赠资金，已成为黎巴嫩人生存的关键。在中低收入国家中，黎巴嫩是第二大依赖汇款的国家。它国内生产总值的38%都来自于这些汇款，仅次于汤加的50%。





排名前五的国家还有萨摩亚（34%)、塔吉克斯坦（32%）和吉尔吉斯斯坦（32%）。





世界银行首席经济学家拉塔（Dilip Ratha) 解释说：





“我们注意到了这种现象。贫穷的国家，面临困难的国家，它们是非常依赖汇款的国家。这实质上表明汇款提供了金融生命线。”





麦里沃（Earl Melivo) 是主要汇款交易平台 WorldRemit 的亚太区董事总经理。他说汇款与移民密切相关。





“移民工人的主要目的其实就是把钱寄回家。他们中的大多数人出国的真正原因是养家糊口。”





世界银行发现，今年全球流动的汇款数额近1.2万亿美元。





其中的绝大多数一共9320亿流向中低收入国家。在这些国家中，除中国外，这是它们外部融资的首要来源，而不是外国投资或援助。





印度位居今年榜首，接收了1500亿美元的汇款，领先于墨西哥的890亿美元、中国的760亿美元、菲律宾的570亿美元和埃及的480亿美元。





这些汇款用于购买药品、房租、学校、水电费和食品等费用。





2022年是全球金融很不稳定的一年。





但拉塔（ Dilip Ratha) 表示，飙升的通货膨胀和发达国家的生活成本危机在很大程度上并未阻止付款。





“即使移民面临困难，他们也倾向于寄钱回家。如果有必要，他们会做出牺牲，少吃或节省一顿饭、合租，甚至经常比平时工作更多时间。”





墨尔本两个孩子的母亲格罗斯 (Janeca Gross) 不顾自己的经济压力，将部分薪水寄回给菲律宾的家人。





“我们一直在观察利率不断上升。我们必须跟踪我们需要提供的日常和定期开支，这并不容易。但汇款有点像一种文化，菲律宾文化的一部分。这是我们成长的地方。我一直在更频繁地给他们汇款，在他们需要的时侯。例如我帮助我的妹妹和我的兄弟完成学业。给他们多少并不重要，是看你能省出多少来给他们。”





自全球疫情以来，世界汇款增长了15%。





但根据 WorldRemit 的数据，在澳大利亚它却直线下降。





2019年澳大利亚对外汇出了110亿美元，去年是60亿。





其中几乎一半流向了五个国家：中国、印度、越南、英国和菲律宾。





麦里沃表示，就汇款数额的下降而言，澳大利亚是一个“异常值”。





“我们必须研究在过去的两年半或三年里移民对澳大利亚的影响。澳大利亚曾经接收过很多移民。这在疫情爆发期间基本上消失了，所以我们看到了将近一半的下降。我们看到更多移民再次流入澳洲，汇款也出现反弹。”





世界银行预计2023年汇款率还将略有下降，但认为未来几十年没有真正下降的可能。





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