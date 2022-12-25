墨雷河今天预计达洪峰 南澳民众被警告准备撤离

南澳大利亚州的居民正在为墨雷河（Murray River）的洪峰做准备。人们普遍预计，今天水位将达到峰值。





尽管比最初预测的要低，但水位仍上升到一个世纪以来前所未有的水平。一些人被建议考虑撤离。





国家应急服务机构的工作人员和志愿者表示，他们已经做好准备，在最高水位到来时提供协助。在Riverland地区和国家控制中心的团队昼夜工作，监测情况并进行堤坝检查。





Riverland地区事故管理专员斯蒂芬妮·扎克泽夫斯基（Stephanie Zakrzewski）说，为了服务社区，大家都放弃了很多。





“我们的志愿者在他们能休息的时候休息，与他们的家人共度时光。但我们非常感谢他们仍然准备好应对，无论是墨雷河的洪水本身，还是更广泛的我们的标准业务，例如风暴和道路事故。因此，我们志愿者在过去几周真的放弃了很多，而且他们在未来几周也继续准备好前进。”





在维州，随着本周气温攀升至30多度，维州发布了严重高温警告。





据预测，本周初的最高气温将达到30多度，夜间气温也将达到20多度。





维州卫生部表示，该警告的期限目前截止12月27日星期二。





当局已敦促居民在高温环境下保持安全，保证足量饮水，并保持凉爽。



