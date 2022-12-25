再次敦促政府批准早产儿父母获得延长的带薪育儿假

“当医生告诉我一个25周早产儿的存活率时，我已经做好了失去这个孩子的准备。要说这是我一生中最可怕的一天，那是轻描淡写。”





这是新妈妈奈里娜（Nerina）向奇迹婴儿基金会解释她女儿露西亚（Lucia）早产带来的压力。





每年差不多有 10% 的澳大利亚婴儿早产，影响了成千上万的新父母，其中就包括厨师马泰奥·赞博尼（Matteo Zamboni），他四个月大的女儿阿莱西亚（Alessia）在 34 周时分娩，远远早于正常妊娠期。





马泰奥说：“有一个早产儿意味着你可能会在医院待很久。这个很难。真的很难。非常困难。还有很多其他家庭在那儿，他们的孩子有各种各样的问题。所以，待在那儿是非常有挑战性的。”





复杂的医疗问题意味着马泰奥的女儿通过剖宫产手术提前六周出生。他说，如果不做手术的话，这种情况可能会危及生命。





马泰奥说:“在怀孕30 周时，我们发现婴儿的生长存在问题。所以，她当时非常非常小，脐带血流发生异常，如果她停止生长，我们担心她可能会死在妈妈的体内。”





马泰奥现年 37 岁， 2009 年从意大利移居到澳洲。他还有一个 7 岁的儿子，他发现去医院看望刚出生不久就被机器和电线包围的小女儿非常具有挑战性。





马泰奥说：“你知道，你并不真的直接与你的孩子建立联系， 特别是在开始的时候，他们浑身连着电线，幸运的是，我的女儿并不需要呼吸机，但他们中的一些孩子确实需要，他们待在保温箱里，所以你甚至不能触摸他们。”





正如新生儿科专家 罗伯特·瓜兰（Robert Guaran） 博士解释的那样，许多家庭在新冠大流行病的高峰期被分开，以避免病毒的传播。





瓜兰说：“我们为把家庭与婴儿联系起来付出了很多努力。因此，我们在手机和 iPad 等设备上使用各种社交媒体应用程序。因此，父母可以真正看到他们的孩子，护士可以与家人交谈，并让他们尽可能多地参与进来。有不被允许探视的父亲，但他们每天都会把母乳送来给自己的孩子吃。事实上，我对此有点伤感，因为那实际上是一段艰难的日子。但是，家人们照样都很齐心协力。”





根据世界卫生组织的数据，全球每年约有 1500 万婴儿过早出生，占所有新生儿的 10% 以上。许多幸存者患有永久性残疾，例如学习、听力和视力问题。





瓜兰博士解释道，全世界有更多早产儿长大成人，多亏了目前先进的治疗方法。





瓜兰说：“存活率已经有所提高，但重要的是，婴儿必须面对的残疾率或其它挑战并没有增加。换句话说，我们不会将死亡率统计数据更改为残疾统计数据。巨大的变化发生在药物和治疗方法上，就像类固醇能改善肺部成熟度。我们有镁来减少脑瘫的机会。我们有微创手术来保持血液流向婴儿的大脑。我们可以获得经过巴氏杀菌的捐赠母乳，这也在改善结果和提高生存率。我们现在知道的一些正在改善大脑结果的事情是袋鼠式护理以及让婴儿与母亲进行肌肤接触。”





然而，瓜兰博士说，抚养早产儿的情感因素可能会长期影响一个家庭。





瓜兰说：“特别是在极端早产儿周围，没有什么比这更令人痛苦的了。就好像你有关于完美怀孕的梦想的所有问题，突然之间，母亲们有时会觉得他们失败了，因为她们有了早产儿。我们有家庭不得不面对的痛苦，我的孩子如果无法度过这一难关，她实际上可能会死。我们存在的情况是，孩子需要在医院观察几个月的。然后，我们也不确定孩子长大后会是什么样子。这意味着娇小的早产儿看起来不像足月婴儿。他们的皮肤很薄，他们看上去呈鲜红色。手指非常纤细。当然，还有一个非常困难的阶段，尤其对妈妈们来说，她们在第三天、第四天、第五天出院时，无法带着孩子回家。他们不得不把孩子留在医院里。”





这是三个孩子的母亲凯莉·普塞尔（Kylie Pussell）的第一手资料。这也是她共同创立澳大利亚奇迹婴儿基金会的原因之一。





普塞尔说：“我的女儿玛德琳 (Madeline) 在怀胎 30 周时出生，所以提前了 6 周，在我们生她之前，我们已经经历了相当多的心碎。我第二次怀孕时，我在 怀孕25 周时生下了一对双胞胎，这是极其早的，并且，在出生时都进行了心脏复苏。我的儿子 马克斯（Marcus） 重 780 克，出生两天后就去世了，（斯加勒特）Scarlet 重 645 克。所以他们两个都非常小。在最初的几个小时里，我认为所受到的情绪影响是，不能看到他们，不知道他们发生了什么事，他们还好吗？不知道未来会发生什么，作为一个妈妈，我确实 非常内疚，因为我的身体无法让我的孩子足月。”





普塞尔说需要做更多的工作来支持早产儿的家庭。他正在敦促政府批准基金会就延长带薪育儿假的提案。





普塞尔说：“我们鼓励政府和家庭开始讨论增加育儿假的立法内容。目前，对于在重症监护室陪同婴儿长时间住院的家庭，没有任何相关规定。作为当前制度的一种延伸，我们希望他们能够承认并把这段时间作为带薪育儿假给到这些家庭。这样当婴儿出院时，他们就可以跟着全家人一起回家，就像任何刚刚迎来健康新生儿的家庭一样。”





瓜兰博士说，医生们从早产的不同文化方式中学到了很多，尤其是“袋鼠式护理”或护理人员与儿童肌肤接触的重要性。





瓜兰说：“通常较低的技术干预可以产生不同。但以家庭照顾婴儿为原则，家庭是主要照顾者。在某些国家和 地区，这是必需的，因为没有其他人，那里没有护士可以提供所有护理。所以家人不得不这样做。所以事实上，你猜怎么着？这实际上对家庭真的很好，对宝宝也真的很好。”





马泰奥·赞博尼的宝宝阿莱西亚现在正茁壮成长，他作为奇迹婴儿基金会的大使正在努力工作，以回报他所得到的帮助。





马泰奥说：“早产儿是一个家庭可能遇到的最有压力的事情之一，这就是为什么我们需要为那些陷入困境的家庭提供我们所能提供的所有支持。当家庭处于非常困难的时期，奇迹婴儿基金会在帮助、支持和提高家庭和社区意识方面做得非常出色。”





如果这个故事给您带来了困扰，或者您需要支持，请联系奇迹婴儿基金会（Miracle Babies Foundation）。





您可以可通过其 24 小时 育儿热线（NurtureLine） (1300 622 243) 获得支持。







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