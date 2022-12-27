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【正在行动】中国即将取消入境隔离限制 您是否有探亲计划？

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CHINA PANDEMIC CORONAVIRUS COVID-19

中国将从1月8日起停止要求入境旅客接受隔离。 Source: EPA / MARK R. CRISTINO

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Published 28 December 2022 at 9:57am, updated 2 hours ago at 10:00am
By Cindy Xie, Jason Liu
Presented by Cindy Xie, Jason Liu
Source: SBS

中国即将于1月8日放宽入境隔离限制。农历新年在即，您有前往中国的计划吗？

Published 28 December 2022 at 9:57am, updated 2 hours ago at 10:00am
By Cindy Xie, Jason Liu
Presented by Cindy Xie, Jason Liu
Source: SBS
作为放松边境限制的一个重要步骤，中国将从1月8日起停止要求入境旅客接受隔离。与此同时，中国放弃了新冠清零政策，当局还宣布，将“新冠肺炎”更名为“新型冠状病毒感染”。

新政策下，进入中国的旅行者仍必须在出发前48小时进行核酸检测。
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中国取消对国际旅客的新冠隔离规定

SBS《正在行动》热线节目听友陈先生表示，中国的防疫政策变化幅度“比较大”，如今全面放开，中国国外的民众敢不敢去中国，中国“能不能（把国内民众）放出来”还有待观察。

听友赵先生也持观望态度，但他表示，探亲与否主要取决于个人情况，他的一位朋友的母亲病危，这位朋友最近飞往中国探视。

疫情前，另一位陈先生经常去中国旅行，但他表示，未来一两年没有去中国旅行的计划。他质疑“中国在前三年为何未大量接种疫苗”。

听友范先生说，“民众连退烧药都买不到“。他认为，“中国的极端封城和开放，说明执政方式不顾人民死活……（中国政府）不是有计划地、照顾到医疗承受能力地放开（疫情管控）。”

还有一位陈先生表示，他“相信（放开疫情管控是）中国疾控中心艰难的决定”，澳洲的疫情也很严重，“不要故意渲染中国的新冠感染率”。

在节目中，听友们还就疫情管控中的疫苗和基础药物、民众对政府管控疫情的信心、疫情感染数字等表达了看法。请您点击收听完整内容。
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【正在行动】中国即将取消入境隔离限制 您是否有探亲计划？

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27/12/202228:48
时事热点《正在行动》逢周三上午8点20分至9点播出，欢迎拨打热线电话1300 799 323参与节目，表达观点。热线听众仅代表其个人观点，不代表本台立场，仅供参考。

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