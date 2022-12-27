从技术移民到家庭团聚：2023年澳大利亚五大签证机会

安东尼·阿尔巴尼斯（Anthony Albanese）领导的工党政府自今年5月执政以来，已对澳大利亚移民政策做出一些重大改变，并开始解决签证积压的问题。





2023年将迎来更多变化，政府承诺会对技术移民职业清单的有效性进行研究，一些人认为这些清单已经过时。





目前的技术移民职业清单还是2019年3月11日的版本。





新政府上台后不久就宣布，在2022/23年，将永久移民计划的配额从16万增加到19.5万个，用于技术移民和家庭签证。10月的联邦预算显示，作为该计划一部分的独立技术签证的数量将从79600个大幅增加到142400个。





政府还宣布改变临时技能短缺（TSS）子类482签证。该签证允许持有者申请永居权，取消457签证持有人的年龄限制，并扩大子类462打工度假签证的资格。





近期有报道称，超过1.9万名持有临时签证的难民将有资格申请澳大利亚永久居留权，这一消息将于明年公布。但内政部一位发言人表示，这一消息未获政府证实。





以下是2023年澳大利亚五大重要签证机会：



1. 针对一些国家的新签证

政府将于2023年7月推出一种新签证，为来自太平洋国家和东帝汶的符合条件的移民提供3000个名额。





太平洋参与签证（PEV）的名额将每年通过投票程序进行分配。





这些签证是在澳大利亚永久移民计划配额的基础上新增的。



Workers from Pacific countries such as the Solomon Islands will have access to a new Australian visa from 1 July 2023. Source: AP / Mark Schiefelbein

2. 优先处理新西兰人的申请

优先处理新西兰人的技术独立移民（189子类）的签证申请，将给住在澳大利亚的新西兰人带来益处。





移民部门已放松某些签证要求，包括要求申请人必须在澳大利亚居住至少5年，达到特定的税收标准以及健康标准。





从2022年12月10日至2023年7月1日，移民部门停止接受新的签证申请，以处理积压的签证申请。





该部门官网表示：“以下简化措施确认，这批新西兰公民为澳大利亚长期居民，他们一直在这里工作并在新冠大流行期间为澳大利亚的经济复苏做出了贡献。”





获批者将能更快获得永居权所带来的好处，包括被允许立即加入国家残疾保险计划，他们的在澳大利亚出生的子女也会自动成为澳大利亚公民。





从2023年1月1日起，政府将会为这批新西兰公民开启快速入澳籍通道。



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3. 州担保签证配额增加

移民部前事务官阿布尔·里兹维（Abul Rivzi）说， 由于偏远地区获得更多的分配名额，通过各州和领地提供的签证数量将大幅增加。





里兹维表示：“我注意到，一些州实际上很难足够快地提供这些名额，因此许多州正在做出改变，使其系统能够更快运作。”





内政部的一位发言人说，政府已经为2022/23年的州/领地政府提名签证（子类190）设定了31000个名额，以及另外34000个偏远地区类别(子类491)的名额，其中大多由州和领地政府提名。





商业创新与投资（子类188）签证将增加5000个配额。





在2018/19年度，在新冠大流行对澳大利亚的移民人数产生重大影响之前，大约有25346个州/领地政府提名签证和647个偏远地区技术移民签证被签发。



A breakdown of the skilled visas available in the 2022/23 budget. 各州和领地已经越来越放宽许多标准，包括技术职业清单，以使人们可以更容易申请州提名的签证。





州担保签证的最大优势之一就是不受特定雇主的约束，尽管申请人必须在45岁以下，而且必须自己找工作。





最近，新州改变了对签证申请人的要求。





新州政府网站上的一份通知指出：“由于内政部增加了独立技术移民签证（子类189）的配额，此前公布的技术提名签证（子类190）的分数和工作经验指南已被移除。”





里兹维预计，与澳大利亚关闭边境的两年相比，本财政年度获得技术独立移民签证（子类189子）的人数将大为增加。



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4. 家庭团聚更容易

阿尔巴尼斯政府让家庭团聚更加容易，在2022/23年度引入受需求驱动的伴侣签证。





这意味着对伴侣签证的签发数量不设限制，移民部门估计本财政年度将签发约40500份。





儿童签证同样由需求驱动，预计将发放3000份。



Family reunions will be easier with no limit to partner and child visas. Source: Getty / jacoblund/iStockphoto

5. 签证处理方式的改变

在政府停止使用优先移民技术职业清单（PMSOL）对申请进行排名后，教师和医护人员的技术签证申请现在只需三天就能得到评估。





2022年10月28日出台的第100号部长指示对申请的优先顺序制定了新规则。现在的申请按以下优先顺序决定：



医疗保健或教学职业申请；

对于雇主担保签证，申请人由具有认证资格的担保者提名；

适用于指定偏远地区的申请人；

对于永久和临时签证子类，计入移民计划的签证申请，不包括商业创新与投资（临时）签证（188子类）；

所有其他签证申请。

在每个类别中，身处澳大利亚境外、临时和永久技术签证申请人将被优先考虑。





内政部表示，这一变化意味着签证申请将得到更快的处理。





该部门发言人说：“特别是针对关键的临时技能短缺签证，该签证旨在迅速应对劳动力市场的需求。”



对移民系统的审查将于2023年开始

专家和申请者批评巨大的签证积压量和移民系统的复杂性，一些人需要等待数月才能获得签证批准。





2023年，三位专家将全面审查澳大利亚的移民系统，预计在2月底前提交中期报告，在3月底或4月底提交最终战略。





政府已额外聘请工作人员来帮助处理签证，解决签证积压问题，一度近100万份的申请由此减到了60万份。





移民、公民和多元文化事务部长安德鲁·吉尔斯（Andrew Giles）周一说：“通过加大内政部的处理力度和增聘400多名工作人员，我可以自豪地说，自执政以来，我们已处理超过400万份签证。”





“这对澳大利亚人在圣诞节前与亲友团聚，以及对解决影响我们的技能短缺问题起了很大作用。”



Minister for Immigration, Andrew Giles. Source: AAP / Mick Tsikas 里兹维说，2023年的大问题是就业增长可能放缓，国库部预测失业率会上升。预计到2023-24年和2024-25年，失业率将达到4.5%，高于2022年11月的3.5%。





“我的问题是，如果国库部的预测是可信的，政府会将移民计划维持在目前的水平吗？” 里兹维说。





里兹维说，如果政府对劳动力市场感到紧张，那他们有可能会在明年5月份的预算中减少技术移民签证的数量。





他说：“过去每当澳大利亚经济急剧下滑时，政府总是削减移民计划， 很有规律。”





吉尔斯说，政府将审查澳大利亚的移民制度，确保它与时俱进。





他说：“我们需要一个能够吸引和留住人才的系统，一个简单、高效、与澳大利亚现有技能互补的系统。”





“国际移民与人才流动对经济活动很重要。对澳大利亚来说，这种重要性将与时俱增。”





本周，吉尔斯还宣布，延长背包客在其签证有效期内为单一雇主工作的时间，以支持澳大利亚雇主在夏季的商业活动。





他说：“澳大利亚境外打工度假者的签证审批可以少于一天完成。”





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