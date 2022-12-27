“这份工作非常珍贵”：澳洲华人养老护理工作者谈加薪与尊严

华人Yong在西澳州珀斯一家养老机构工作，这家养老机构有100多位长者居民。





Yong在新冠大流行之前——2019年进入养老机构工作。她2005年来到澳大利亚，随后建立家庭，养育孩子，“等孩子们都长大了，然后我就开始工作。”



工作时“一直都是在忙，基本上没有闲的”

当时听说养老行业缺人，Yong遂加入这一行业，“从2019年一直工作到现在”。这三年，她看到了行业和机构疫情前后的种种变化。





目前她全职工作，主要负责护理方面，负责老人的早起洗漱、用餐和活动安排等等。通常来说一周上五个班。





“两个班是早班，三个班是下午班也就是中班。早班从早上7点到下午3点，中班从下午3点到晚上10点，晚班从晚上10点到第2天早上7点。”





“一直都是在忙，基本上没有闲的。除了中途休息一下，吃个饭。”





她坦承这个工作时间减少了她和家人一起的时间。





Yong是全澳大利亚36.6万多名养老护理人员当中的一员。



澳大利亚华人Yong在工作中与长者互动。 Source: Supplied 回忆起疫情前，Yong说：“当时员工还蛮充足，我工作非常开心。后来随着疫情开始，员工逐渐流失、工作量巨大、压力也很大，”这让她感到疲惫，“但是因为跟老人建立了感情，我觉得他们需要有高质量的生活护理，所以我又继续回去工作。”





虽然有时疫情会比较紧张，尤其一些地方的养老机构更是“疫情重灾区”，但对此，Yong坦然面对。





“我们已经经历了好几次反复的疫情问题，所以根本心理上已经不紧张；并且也了解到，就是防护措施很到位的话，不会影响到我和家人。”



离开养老护理行业的背后

新冠带来的挑战不仅于此。疫情期间，同事一个个离开，在Yong的了解当中，有的是转行，有的则转到其他养老机构。





无论是转行还是转到其它养老机构，“最主要就是薪水。”



因为工资比较低、就很难维持生活开支；再说做护工的话，缺乏一种安全感，缺乏社会普遍的认可、尊重，就是得不到满足，所以很多选择转行，或者是转到更高薪酬的工作。 Yong

人员流失带来了一些问题，比如达不到员工和老人的合理比率问题。





“之前虽然是安排（排班）了，但是因为有的员工已经离职，没有足够的员工，达不到每个员工照顾4个老人，一般都会超过，有可能要照顾6个老人或8个老人，”她说。





新冠疫情带来许多变化。在疫情比较紧张时，Yong和许多同事仍然继续工作。





“我们当时还是继续工作……因为我们本来就是人手不够，然后再加上疫情的话，（老人）他们需要得到更多的护理。”



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最大的挑战是“员工不够”

挑战一直都有，Yong觉得最大的挑战是“员工不够”。





虽然Yong所工作的养老机构都在招新员工，“但是每次都是不够多，有的新员工看到工作环境比较辛苦，也不愿意来上班。”





“老人都得不到及时护理，然后产生一些工作上的问题，还有就是（员工）工作情绪比较低落。”





“我们在养老院工作还要受到就是老年人负面情绪的影响。”





“如果人手不够，他们得不到及时护理，会产生一些（抱怨）；同时我们因为没有及时护理的话，也会很自责。”



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人员不足、护理需求加大，这让工作更忙了，但是薪水基本没有增加。





她说：“基本上就变动很小，只有20 cents（20 澳分），所以很多员工就是产生很多负面、消极情绪，基本上我三年（的薪水）没有多少变动。”





虽然有许多挑战，但Yong说她很喜欢这份工作。 “跟老人相处得很好，他们也很喜欢我”。



“我们非常感动”：涨薪意味社会认可并能促进队伍壮大

上月初，澳大利亚公平工作委员会（Fair Work Commission，FWC）作出裁决，授予老年护理工作者15%的临时加薪。公平工作委员会表示，此次涨薪“是出于工作价值的原因”，并且老年护理工作者的工资还有潜在增长空间。





而工会是希望能将该行业工作者的工资提高25%。卫生服务工会（Health Services Union，HSU）此前表示，初级护理人员的时薪约为每小时21澳元。该工会主席杰拉德·海耶斯（Gerard Hayes）表示，老年护理工作者没有 “得到他们应有的尊严”。



護老業界從業員不滿待遇，於坎培拉國會門外抗議。 Source: AAP 在公平工作委员会宣布涨薪裁决后，联邦政府三位部长马克·巴特勒（Mark Butler）、安妮卡·威尔斯（Anika Wells）和托尼·柏克（Tony Burke）联合发布声明表示，如果老年护理人员没有得到适当的报酬，那么随着人口老龄化，该行业将没有足够人员来确保澳人的至亲得到应有的照顾。





联邦政府表示将为此提供资金。





对于养老行业工作者获得加薪这一措施，Yong说：



我们听到这个消息的时候是简直是热泪盈眶，我们非常感动。一方面，我们觉得得到了社会的认可，另一方面，这又能解决老年护理方面出现的问题。对我们来说不仅仅是认可，更多的是让老年护理这个队伍逐渐壮大。 Yong

“我们是非常开心的啊。几乎每个人都是很激动……但是我们还没有拿到，也不知道需要等多久。”





Yong和其他员工希望这一措施能够尽快地实施。





此前，在一份最终报告中，澳大利亚皇家委员会建议增加奖励工资以反映养老行业工作者的真正价值，并指出大部分从业者没有得到足够报酬。工会则认为，这是给予工作者们“尊严、尊重和关怀”。





劳资关系部长柏克表示，老年护理工作艰苦，同时也被低估，而加薪是改变这种状况的第一步。





据估计，到2050年，澳大利亚将需要40万名老年护理人员。



Woman holding senior woman's hand on bed Source: Getty

“这份工作非常珍贵……因为每个人都会有老的一天”

Yong继续说，在这份工作中，她觉得最有成就感的事情就是自己与老人们之间有“很深的感情”，同时她认为做这一行很重要的一点是需要”有爱心“。





对于这份工作，她说：



首先我觉得这份工作非常珍贵，也非常能考验人的耐心，是非常有意义的工作，因为每个人都会都会有老的一天，我们自己也有父母，我们是希望他们有高质量的晚年生活，让他们生活得开心，每天做很多有意义的事情，让他们觉得生活在澳洲是很幸福的事情。 Yong

“每次见到他们都会感觉很幸福很开心，他们见到我们也会很开心，把我们当做家人一样对待，这是我觉得非常欣慰的一件事。”





她希望更多的人能够加入这个队伍，“让我们的爱心能够传递，让老年人得到一份高质量的护理。”





“我对我自己的工作感到是非常开心的，如果能够得到加薪呢，我很开心，而且就是希望能够通过这个加薪吸引更多人来参加老年护理；希望我们所有的护工能够团结起来……”





除了希望薪水能够匹配工作价值之外，Yong 还希望养老机构的管理方面也能越做越好。





“如果有足够的员工和很好的管理团队，基本上护理就不会出现多大的问题。”





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