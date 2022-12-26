澳洲正在研发新冠鼻喷疫苗 它能成为防控病毒传播的“最新武器”吗？

要点： 澳大利亚科研人员已获得资金，用于研发新冠鼻腔喷雾疫苗；

100万澳元的资金将使科学家能够研发一种疫苗，并在2024年进行人体试验；

研发有效的鼻腔喷雾疫苗仍面临不少挑战。

澳大利亚科研人员近日得到政府的全力支持及资助，正在研发鼻腔喷雾疫苗来遏制新冠病毒的传播。





新州新冠疫苗加速研究资助计划（NSW COVID-19 Vaccine Acceleration Research Grants Program）向悉尼大学和百年学院（Centenary Institute)的研究人员提供了近100万澳元的研究资金。





该研究团队包括布里顿（ Warwick Britton）教授、阿什赫斯特（Anneliese Ashhurst)博士和佩恩（Richard Payne)教授。



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新冠鼻喷疫苗如何发挥效用？

研发鼻腔喷雾疫苗，向呼吸系统提供保护，这对研究人员来说是一个新领域，其建立在为治疗流感和结核病所做的工作之上。





该项目首席研究员布里顿教授指出，这项研究代表了新冠疫苗开发的新方向——从减弱最严重的疾病影响的任务转向首先阻止感染。





他向SBS透露：“鼻喷疫苗的不同之处在于它可以在首先受感染部位直接提供保护。尽管目前（使用鼻腔喷雾剂）的经验较少，但全世界都在积累经验。”



Professor Warwick Britton said the funding boost will allow the team to work towards human trials of the COVID-19 nasal spray in Australia in 2024. Source: Supplied / Centenary Institute 该团队目前专注于他们认为最安全、最有效的鼻腔喷雾疫苗：首先生产一种稳定的粉剂疫苗；然后将与位于悉尼的药物制剂研发公司Ab Initio Pharma合作，在其协助下研发成鼻喷疫苗。





布里顿教授进一步指出，团队仔细考虑了不同的疫苗技术以及将其转化为鼻腔喷雾的方式，最后决定不使用灭活疫苗技术——即中国的科兴（Sinovac）和国药（Sinopharm）疫苗使用的技术。





研究小组将采用一种表面蛋白物质来促进鼻腔内的细胞产生免疫反应。这类似于美国开发的Novavax（诺瓦瓦克斯）疫苗所使用技术。





布里顿表示：“我们相信，蛋白质和正确的免疫刺激物将是制作鼻喷疫苗的最有效方式 ——这就是我们正在进行的研究。”





据世界卫生组织表示，目前全球共有100多种口服或鼻喷疫苗正在研发当中。



早期研究发现

布里顿教授及其团队在一项研究中试验了将新冠疫苗通过鼻腔喷雾接种到老鼠体内，以了解鼻喷疫苗的运作机制和成效。该研究报告已发表于11月份的《自然-通讯（Nature Communications）》上。





过往也有类似的研究，并于雪貂身上进行。





布里顿教授表示，仍需进一步的研究，以确认鼻喷疫苗是否适用于人类，到目前为止，情况相当可期。





在对老鼠的研究中，该研究团队观察了六只老鼠通过鼻腔喷雾接种新冠疫苗后免疫系统的变化。



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试验中的老鼠每两周接种三剂鼻喷疫苗。该疫苗含有一种名为“Pam2Cys”的蛋白刺突，旨在激发一种“刺突特异性中和抗体反应”。





与对照组相比，研究发现了一个重大结果：老鼠在8周的时候已建立起针对感染的全面保护和“消毒肺部免疫力”。





这可说是新冠鼻喷疫苗研发的重要目标。



鼻喷疫苗的效果如何？

现阶段，在全球范围内，大规模人体试验的详细数据还没有公布。然而布里顿教授相信，一旦确定了这种疫苗对人体的安全和有效性，公众将受益于成本更低、更方便和侵入性更小的疫苗接种方法。





他说，年幼的儿童，尤其那些不愿打针的小朋友，将是受益群体之一； 另一群体则是那些免疫系统较弱的人士，与普通人群相比，他们无法从疫苗中获得相同水平的免疫保护。





布里顿表示：“这就涉及到对大众进行持续的疫苗接种（以加强保护）的难题。如果有一种可激发免疫力的疫苗，但可以通过更简单、更安全和可接受途径去接种 —— 那么，我们认为这是一个真正的优势。”



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他预计，鼻喷疫苗将可于2024年在澳大利亚进行人体试验，之后几年将向澳大利亚人推广。该时间表将取决于监管机构、政府和制药公司的支持。





布里顿教授表示：“我认为，在新冠大流行这几年，我们已证明了科研的效率可比以往更快。我们需要保持这种势头。”



这将对遏止新冠大流行带来哪些好处？

鼻喷疫苗还可望减轻由病毒再感染和持续新冠病症所引起的社群医疗压力。 人体试验的结果对于减少日后传播的好处十分重要，但布里顿强调，仅靠喷剂并不能完全消除病毒。 他表示目标是降低社区中的病毒传播水平。





布里顿表示：“我们不能轻言这种新疫苗出现后就能消灭病毒。我认为世界各地的实况是病毒已经成为一种地方病（endemic）——它已经转为在社区中传播的东西（并持续存在）。





“而且还有新的变种。我们和其他团队，也在致力研究如何研制能够针对多种新型变种的疫苗。”





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