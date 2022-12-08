今年圣诞节如何保护自己和家人免受新冠影响?

澳大利亚的新冠病例数再次飙升，卫生专家表示，如果人们想在圣诞节和假日旅行前采取一些防范措施的话，那么现在是接种疫苗的好时候。





新一波的新冠疫情还没有结束的迹象，上周的数据显示出各州的病例都在增加。与前一周的数据相比，新南威尔士州和维多利亚州的病例数在本周猛增了20%。





尽管病例数仍然预计在圣诞节前触顶，但专家建议，有接种需要的澳大利亚人现在就应该采取行动了，因为疫苗通常需要一到两周的时间才能生效。





病理学家彼得·科利尼昂（Peter Collignon）教授说：“这就是（人们]为什么不应该推迟接种加强针的原因。”





在全国范围内，超过72%的16岁以上的澳大利亚人已经接种了第三针新冠疫苗（第一剂加强针），但是只有43%的30岁以上的人已经接种了第四针（第二剂加强针）。





与其他州相比，昆士兰州和新南威尔士州的第三针疫苗接种率特别低，昆士兰州有65%的人接种，新南威尔士州接种率为70%。西澳大利亚州的比率最高，有84%的人口接种了第三针。



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堪培拉医院和澳大利亚国立大学的科利尼昂教授说，疫苗在防止感染方面只有大约30%的效果，但是它的确明显降低了死亡和重症的风险。



谁应该接种疫苗？

所有16岁以上的澳大利亚人都被建议接种第三剂疫苗。





50岁以上的居民被建议接种第四剂。年龄在30至49岁之间的人，如果他们愿意，也可以接种第四剂。





那些免疫力低下的居民可以接种第五剂。





科利尼昂教授说，30岁以上的人可能至少需要接种三剂疫苗才能获得持久的免疫力。但是他表示，大约80-90%的澳大利亚年轻人已经感染过新冠了，这为他们的免疫系统提供了额外的动力。





他说：“因此，我们必须小心，不要接种太多次疫苗。”





“我自己的观点是，如果你是一位80岁的老人，而且你还没有打过第四针，那就打吧，但如果你才30岁或40岁，那么你可能可以等一等......因为下一个高峰危险期可能会在明年冬天到来。”





科利尼昂说，研究表明，在接种两剂疫苗之间留出较长的时间，可以获得更长和更好的保护。他建议年轻人在第二和第三剂疫苗接种之间间隔六个月的时间。





英国卫生安全局12月1日发布的一份报告显示，第三针新冠疫苗在接种后的2至4周内，对降低Omicron死亡率有85%的效果，6个月后降低到68%。



Families are advised to have their Christmas meals outside where possible. Source: Getty / Jessie Casson

如何阻止新冠入侵你的圣诞餐桌？

科利尼昂说，如果圣诞节有家人来访，那么在外面组烧烤局可能是最安全的选择。





他说：“这明显会降低了风险，甚至比接种疫苗或戴口罩要有用得多。”





“如果你免疫力低下，口罩仍然可以给你一些保护......甚至考虑给眼睛也做一些保护。”





“最主要的是尽可能多地在室外活动，并在可行的情况下避免进入拥挤的室内。”





研究表明，给眼睛做保护可以帮助预防医护人员感染新冠，但此举是否对普通人群有效，还需要做更多研究。





科利尼昂说，另一个明显的保护措施是，如果人们生病了，就避免接触他们的家人，并且不要去工作。





他说：“如果你知道有人生病了，请跟他们保持距离。”





墨尔本大学的临床流行病学家南希·巴克斯特（Nancy Baxter）教授说，在圣诞节前的一周戴上口罩，并在前三天做快速抗原测试，也能降低风险。





有选择性地参加社交活动也是一个好主意。巴克斯特说，她将回家过圣诞节，“（回家）前一周的社交日程表是非常严格的”。





她说：“我希望能够在没有感染新冠的情况下登机，我希望在见到我92岁的母亲时，能确保不把新冠传染给她。”





尽管病例增加，但是卫生当局一直不愿采取强硬措施，对此巴克斯特说，如何保护自己非常重要。





她说：“我认为每个家庭都必须考虑到在他们的圣诞餐桌上的人所面临的风险，并在大家享用圣诞大餐时努力将新冠风险降到最低。”



People queue at a mass COVID-19 vaccination hub in Sydney last year. Source: AAP / Joel Carrett

新冠病例数呈上升趋势

上周，新南威尔士州有37796人被检测出感染了新冠，比上周多了6000人（增加了近20%），而维多利亚州的确诊总数近27000人，比七天前增加了5000人。





每个辖区的每周病例数都在增加，北领地增加了一倍多，塔斯马尼亚州从2712人增加到3957人。





但是，鉴于确诊新冠的居民自行上报结果，因此这些病例数字可能被低估了。





住院人数上升的比例较小。新州大约有1481人住院（与前一周相比增加了161人），38人在重症监护室（增加了6人）。在维多利亚州，有550人住院（增加120人），21人在重症监护室（增加6人）。





新州有32人死亡（增加7人），维多利亚州有54人死亡（减少14人）。





新的Omicron亚变种被认为是导致感染增加的原因，因为据说它具有更强的免疫规避性，同时会对过去感染和过去接种疫苗的免疫力减弱作出反应。





这些亚变种包括XBF重组株（BA.2.75和BA.5的组合）和现有的亚变种BQ.1/BQ.1.1和BA 2.75，以及XBB重组体。





来自新南威尔士大学人口健康学院的詹姆斯·伍兹（James Wood）副教授认为目前的新冠浪潮是短暂且激烈的，类似于新加坡最近经历的浪潮。





他说：“我仍然认为我们在圣诞节前会达到顶峰。（它仍然）有点不确定，但如果我们现在处于高峰期，我一点也不感到惊讶。”



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各州重新推出措施

在最近的一波浪潮中，许多州的当局重新提出了佩戴口罩的建议。





新南威尔士州已将其新冠的风险等级提升为琥珀色，这意味着人们必须在医院区域内佩戴口罩，访客人数也将受到限制以保护工作人员和病人。





当局还敦促人们在室内或拥挤的地方戴上口罩，因为这能给免疫力弱的人群提供额外的保护。





检测呈阳性的确诊者或有任何感冒或流感症状的人都被建议留在家中以及在高风险环境中佩戴口罩。





昆士兰州也处于黄色警报状态，这就要求人们在医疗保健场所以及在室内（如果人们不能保持社交距离）和公共交通工具上佩戴口罩。





北领地、塔斯马尼亚州和维多利亚州建议人们在室内环境中戴口罩，但不是强制性的；南澳大利亚州的医疗机构和西澳大利亚州的一些医疗机构则要求戴口罩。





所有州都取消了隔离要求。





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