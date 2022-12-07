还剩不到两周！一文尽知如何收看本届世界杯决赛

要点： 国际足联世界杯决赛将于12月19日凌晨两点开赛；

本场比赛为本届杯赛第64场赛事，今年总计将有32支球队参与世界杯比赛；

决赛当天同为卡塔尔国庆日。

2022年世界杯决赛将于12月19日周一清晨，在卡塔尔卢赛尔地标体育场（Lusail Iconic Stadium）上演。





赛事将于凌晨两点（澳洲东部夏令时间）开始。





您可以在 SBS独家免费即时收看 本届世界杯决赛以及其它各场赛事。



澳洲东部时间比卡塔尔早八小时，决赛将于当地时间12月18日下午六点开赛，而比赛当日同为卡塔尔国庆日。





由于足球运动在全球各地十分普及，因此世界杯也成为了世界上收看人数最多的体育赛事。





在历届世界杯中，2018年俄罗斯世界杯决赛全球约有11.2亿人收看了法国与克罗地亚的对决；而2014年的巴西世界杯决赛，国际足联表示有超过10亿人通过直播直击德国击败阿根廷。



我可以在哪里收看决赛？

此前，澳大利亚国家队作为16强之一与阿根廷的对决，全澳各地均设有直播场地供大批民众共同收看。澳大利亚队最后1比2被击败。





目前，新州是唯一确认将会为准决赛及决赛设有类似直播场地的司法管辖区。





在悉尼，决赛直播场地会设于达令港（Darling Harbour）的Tumbalong Park。



墨尔本 曾在联邦广场（Federation Square）及AAMI公园球场（AAMI Park）设有大屏幕直播此前澳大利亚国家队与阿根廷的赛事。





昆州居民也曾在 布里斯班 的乔治国王广场（King George Square）及皇后街购物中心（Queen Street Mall）收看该赛事，，而 坎培拉 的球迷则在公民广场（Civic Square）收看。





这场比赛也曾在 阿德莱德 椭圆球场（Adelaide Oval）外的Telstra Plaza、 珀斯 的Northbridge Plaza以及 霍巴特 的Wrest Point Hotel Casino直播。



哪支球队被认为胜算较大？

本届世界杯最被看好的是巴西，其次是阿根廷及卫冕的法国。其余欧洲劲旅包括西班牙、英格兰及荷兰也是夺冠热门。





开通您的SBS On Demand账号，随时随地在您的设备上免费收看2022国际足联世界杯全部64场直播赛事。



