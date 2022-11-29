【2022世界杯】欧洲足球近年为何能大踏步引领潮流？

卡塔尔世界杯小组赛D组首轮对阵，卫冕冠军法国队在先失1球的情况下连扳4球，最终以4:1击败澳大利亚队。法国队在中前场的逼抢充分展现了顶级球队的技术，也再次令人看到了欧洲足球在商业化的大力推动下近些年突飞猛进的发展。





从足球的技战术、理念、青训，包括各方面的综合实力来看，欧洲足球大踏步的前进其实和经济发展不无关联。变则通、通则达，本届世界杯足球赛C组比赛中爆冷击败阿根廷队的沙特队就学习借鉴得很不错。



