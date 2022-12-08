餐厅服务员帕吉瓦尔在工作中丧生，悲剧中的教训是什么？

苏简（Sujan Shrestha）一觉醒来发现有无数未接来电，他感觉到有些不对劲。





苏简很快得知，他的朋友以及前同事帕吉瓦尔前一晚在工作单位的意外事故中去世。两人此前曾在事故发生地也就是西悉尼的On Sunset餐厅共事。





初步调查发现，当洗碗机被打开时，用于清洁地板的易燃液体被点燃，帕吉瓦尔全身约 30% 被烧伤。





新州安全工作机构（Safe Work NSW） 证实了这一事件，但拒绝发表进一步评论。





一位发言人在一封电子邮件中告诉SBS说 ：“新州安全工作局正在调查2022年6月21日在Parramatta地区一家餐馆发生的事件，当时一名员工严重烧伤。由于此事正在调查中，安全工作局无法进一步置评。”



发生得太快





苏简清楚地记得帕吉瓦尔带着灿烂笑容走进餐厅的第一天。





他说：“他说的第一句话是‘兄弟，我是帕吉瓦尔’。”





苏简后来搬到了达尔文，但他仍与帕吉瓦尔保持着联系。





苏简说：“他当时正说要搬到偏远地区，我建议说如果搬到新州偏远地区不顺利的话，就到达尔文来。”





帕吉瓦尔去世后，苏简曾到过这家餐厅，为帕吉瓦尔在尼泊尔的家人筹款。





他说：“我一走进餐馆，所有记忆都重现：他进来叫我，他在吧台工作的场景……所有的回忆都历历在目。他的事故在我脑海中仍然记忆犹新，我感到很难受。”





发生在帕吉瓦尔身上这种事很少见





根据新州安全工作机构的最新数据，2021年有169名工人在工作场所因伤死亡。





在这个数字中，只有两个来自酒店和餐饮服务行业。





澳大利亚2021年工伤死亡人数数据显示，运输、邮政和仓储行业有52人死亡（占比31%）。其次是农业、林业和渔业，有33人死亡。





根据新州安全工作机构的规定，经营业务或企业的人负有法律责任确保企业经营遵守工作健康和安全义务。





新州安全工作机构说，企业有法律责任为其员工提供恰当的培训和安全措施，并列出了必须立即报告的应该通报的事件，其中包括严重伤害/疾病、死亡或危险事件。





巴尼亚（Sachin Baniya ）是一名厨师，他几年前从尼泊尔移居澳大利亚。



Credit: Sachin Baniya 他说，虽然工人有责任遵守安全规范，但还是会发生事故。





巴尼亚在接受SBS尼泊尔语组采访时表示，他看到许多在餐馆厨房工作的人受伤。





他说：“我见过有人几乎砍掉了手指，有人甚至试图用腿阻止菜刀从桌子上掉下来。”





未报告工作场所事件



Credit: AAP/Dan Peled 与巴尼亚一样，苏简也强调个人有责任确保工作场所安全。





他说：“对于经理或餐馆老板来说，每次都到员工后面监督让他们遵守规定是不可能的。因此每个工作人员都应该小心。”





他说，作为一名经验丰富的酒吧吧台服务员，帕吉瓦尔知道工作场所的安全隐患，并且他也非常小心，所以这起事件是“不幸的”。





阿迪卡里（Bishwoksen Adhikari ）是塔斯马尼亚联合工人工会的组织者。





他说，餐饮服务行业普遍存在的一些危险是割伤和瘀伤、或冷或热以及疲劳。





阿迪卡里还表示，这一行业的许多工伤事故都没有被报告。





“在餐饮服务行业我必须说，大部分事故没有被报告，这意味着我们仍然不知道工作场所内的轻微事故和伤害。”





苏简也同意这一看法。





他说：“有时我们会滑倒、绊倒和跌倒，有时我们的手会被割伤，但我们从没报告过。”



Credit: skynesher/Getty Images 阿迪卡里认为工会会员身份对于工人就可能危及他们的健康和安全或工作场所不公平待遇的事情发表意见很重要。





他说：“一旦你成为会员，工会就会处理你遇到的所有与工作相关的问题，但如果非会员遇到了问题前来咨询，工会只能提供建议但不能代表他们。”





保险索赔的延迟



根据新州保险监管局 (SIRA) 的规定，如果员工的死因与工作有关，保险公司可能会支付其丧葬费和其他帮助费用。





它说，在这种情况下，保险公司也可能会支付一次性赔偿。





一旦保险公司收到死亡通知，它就会告知工人的家属或法定代表应付的赔偿金。





居住在悉尼的什雷斯塔（ Pradip Shrestha ）是帕吉瓦尔的堂兄，也是他在澳大利亚的近亲。





什雷斯塔说他们正在与律师讨论保险索赔，但被告知这将是一个漫长的过程。





他说：“我们不得不聘请律师来提出保险索赔，这才刚刚开始。我们被告知至少需要一年时间才能获得赔偿”





保险索赔有时“复杂而冗长”





金融服务委员会（Financial Services Council）公共事务主管阿多兰蒂 (Kylie Adoranti) 表示，人寿保险索赔通常涉及三个步骤。





她说，他们首先需要确定死者身份和死因，这在大多数情况下很简单。





什雷斯塔补充说，第二步涉及保单的有效性。





她说：“例如，要确保保单涵盖死者的死亡索赔；确保保单的有效性，也就是说，迄今为止保费已经支付并且没有被取消；没有适用的排除条件（例如战争或恐怖主义），有时还会检查是否有虚假陈述。”





然而她警告说，第三步有时会“复杂而漫长”。





“谁有权获得索赔有时会很复杂和漫长。这取决于一些因素，如谁拥有这份保单、是否有指定受益人、是否需要有利于公平的程序、是否需要遗嘱认证等因素。”





苏简鼓励澳大利亚的所有新移民在税收框架内合法工作，这样才有资格提出保险索赔。





他说：“这样的话，如果在工作场所发生了任何事故，至少你还可以申请。因为帕吉瓦尔当时在交税，所以可以有保险索赔。”





与此同时，帕吉瓦尔工作的餐厅和他的朋友，包括苏简，一起筹集资金帮助帕吉瓦尔的家人。





尽管事发地 On Sunset 餐厅不愿对此事发表评论，但它在 Facebook 的帖子中表示，它已经筹集了 2万澳元来支持帕吉瓦尔的家人。

