新报告建议新州每所学校应设无性别洗手间

新州一个青少年权益倡导组织的报告概述了LGBTQI学生在学校遭遇到的问题。





这份在本周二发表的新报告建议，新州的每所学校都应设有无性别洗手间（或称性别中立洗手间），并在性教育课堂上教授多种性别及性倾向。





发表报告的组织“新州儿童及青少年倡导者”（NSW Advocate for Children and Young People）也呼吁所有学校的老师，包括私立及天主教学校，均须接受关于LGBTQI群体包容培训。



LISTEN TO LGBTQI的安全和权利何时才能得到完全的保障？ SBS Chinese 16/11/2022 05:46 Play

此前，一项研究发现，对性向感到疑惑的年轻人在学业、就业及健康各方面遭受很大程度的歧视及困难。





有受访者表示，学校会把他们的情况告知他们的父母。那是由于他们要求学校改用其喜欢的名字及代词，这些要求需要经由父母批准。





另外也有天主教学校的学生被同学把他们的情况告知校长后，在第一个学期就被开除学籍。





一名青少年在受访时表示：“我想我的性倾向、性别或任何事不要再被政治化，我只想做一个普通人。”





报告中有统计显示，如今新州的年轻人中，估计有 18.5% 为LGBTQI人士。





在统计当中，这些年轻人很少会对整体人生及近期生活的感受给予正面的评价。



Gender inequality in Australia 这份报告列出14项建议，包括学校应提供无性别洗手间予学生选择使用。





这种洗手间可让跨性别或多种性别学生避免因使用合适他们的洗手间而需要主动告知教育工作者他们的性向。





报告指出，学生仍可选择使用单一性别的洗手间。





该报告还建议，新州卫生部应在其LGBTQI健康网页为公众提供更多相关的资讯。





该组织的罗宾逊（Zoe Robinson）表示，虽然新州情况已有改善，但距离目标仍然很远。





她说：“更甚者，报告中指出有些青年人曾遭到暴力对待。”





“年轻人的安全高于政治，这是一项权利，我们必须在年轻人生活、工作、学习和娱乐的所有地方落实这项权利。”





新州独立议员格林威治（Alex Greenwich）表示，报告中很多年轻人持续地感到不安全和在社区中不受欢迎，这令人“痛心”。





他又表示，报告是一个采取行动的呼吁，无论哪一党派在明年三月的新州大选中获胜，都要确保青少年的安全及生活受到法律保障。





他说：“LGBTQI群体在过去多年已达成很多（成果），但我们需要政府进一步采取行动，以消除歧视和偏见。”



