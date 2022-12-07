优秀人才放弃澳洲选择加拿大 澳洲为何失其优势？

全球化的高新技术“争夺人才”竞赛如火如荼进行——尤其是针对网络安全方面的专家。有移民专家表示澳大利亚政府应该适当改善移民政策。





尽管澳大利亚历来都是技术人才偏好的移民热点，但美国、加拿大及英国等国家纷纷调整其移民政策后，向全球人才招手。这使澳大利亚作为老牌移民大热国家的地位受到极大挑战。





在悉尼招聘机构 Randstad Australia 负责招聘数据和分析的内森•萨布尔瓦尔（ Nathan Sabherwal） 表示，目前很难在科技行业找到优秀人才。



在一年半之前，（在该行业的）一般职位的薪酬一般是800至900澳元一天，而现在同样的技能每天需要付1100至1300澳元。 萨布尔瓦尔

萨布尔瓦尔是印度的高新科技类专业的毕业生，他认为造成人才短缺的原因之一是目前进入澳大利亚的高科技移民人才与新冠大流行前相比仍然有较大的缺口。



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他说：“人们仍然对移民至澳大利亚表示担忧，并不像过去一样涌至澳大利亚。”



人才流失

据澳大利亚经济发展委员会 (CEDA)统计，自从2020年中，澳大利亚重新开放国门之后， 已经有逾 60 万人离开，其中 83% 处于工作年龄。





因澳大利亚许多重要岗位需批准更多移民人才来补缺，所以在 2022 年 7 月至9 月期间，如软件工程师、信息与通信技术（ICT）业务分析师、厨师、驻地医疗官员和开发程序员等重要职业成为了临时技术签证的最大受益者。



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澳大利亚技术委员会（Technology Council of Australia）首席执行官凯特•庞德Kate Pounder）表示，在俄乌战争爆发和网络攻击增加之后，招揽技术人才似乎成为了世界各地公司面临的一个共同问题。





上个月，她在于悉尼举行的澳大利亚经济发展委员会移民会议上表示，一位全球高管发现只有两个西方国家一直在培训网路安全的人才——美国和印度——但现在每个西方国家都需要这样的人才。





在美国的科技行业中，印度裔移民占据了部分主导性的职位，包括 Alphabet Inc.行政总裁皮查伊（Sundar Pichai）和微软的行政总裁纳德拉（Satya Nadella）等。



Indian migrants run some of the biggest tech companies in the US, including Alphabet CEO Sundar Pichai. Source: Getty / Jerod Harris/Vox Media 庞德女士表示：“在其他国家，他们会认为，科技领域的印度裔移民们都具有巨大潜力，他们是真正有价值的人，是在全球的科技公司中，担任领导角色的人。”





“印度现在是我们最大的国际学生来源地，我认为这是一个巨大的机会，澳大利亚可以从中受益，效仿世界上其他国家的一些做法。”





2022 年 7 月至 9 月期间，澳洲逾 11000 名临时技术人才来自印度，占计划总数的 20%。第二大来源地是英国，近 8000 人（占14%）；来自菲律宾的人才紧随其后，有近 7000 人（占12%）。



新的签证途径

英国已经认识到来自印度的技术人才的潜力，推出了一项新的特定英印青年专业人员计划将于 2023 年初开放，该计划每年为 18 至 30 岁受过学位教育的印度国民提供 3000 个签证名额，工作时间最长可达两年。





庞德表示，十多年来，澳大利亚科技行业的就业增长速度一直是经济增长速度的两倍，而且没有迹象表明这一趋势将结束。





她表示随着时间的推移，“我们也未能为这一行业输入更多的本地人才。”





她也提到，在澳大利亚攻读信息与通信技术学位的学生中约有三分之二是国际学生，其中一半以上在毕业后两年内离开，部分原因是他们的一些签证要求，这也使他们很难在澳大利亚找到实习工作。



Around two-thirds of students studying ICT in Australia are international students. Source: SBS 虽然阿尔巴尼斯政府将学士学位的国际留学生们的毕业工签从两年延长至四年，其他学生的时间甚至更长，但庞德表示在他们仍在学习期间尽快确认申请是很重要的。





她说，在新冠大流行期间科技行业确实存在人才短缺的现象，这意味着在更多的澳大利亚人加入到科技行业的培训前，技术移民对于填补这部分的岗位空缺至关重要。





澳大利亚印度研究所首席执行官 Lisa Singh 表示，据预测，到 2030 年澳洲将有大约 10万名工程师的岗位空缺，尽管澳大利亚有一半的移民工程师实际上并未在业内工作或失业。





庞德认为需要有更好的平台来帮助该行业与技术移民建立联系，并更好地认可他们在海外获得的资格和技能。



我们知道，印度培养的工程师比世界上任何其他国家都多。 庞德

澳大利亚护理和助产士联合会（ANMF）也警告说，在员工大规模辞职的情况下，护理人员严重短缺。





该联合会联邦秘书安妮•巴特勒（Annie Butler）在 7 月份表示，自去年此时以来，目前公布的职位空缺数量上升了一倍。





巴特勒说，全国至少有 8000 个岗位空缺，但这个数字可能被低估了。



加拿大“雄心勃勃”推动移民政策

澳大利亚同时还面对加拿大等其他国家对高科技人才引进的激烈竞争。





拥有 3800 万人口的加拿大公布了一项颇具雄心的目标，即在 2023 年迎来 46.5万名新永久居民，2024 年为 48.5万名，2025 年为 50万名。





相比之下，拥有 2600 万人口的澳大利亚在 2022-23 年移民计划旨在提供 19.5万个技术和家庭签证。



丽莎·拉兰德（Lisa Lalande ）是 Century Initiative 的行政总裁，Century Initiative 是一个由企业、学术界和慈善机构组成的网络，倡导在加拿大实现更雄心勃勃的移民目标。





她在澳大利亚经济发展委员会的移民会议上表示：“由于人手不足，我们的医院关闭了急诊室。”





“无论是采矿业、制造业、住宿业还是食品服务业，我们都感受到了该国多个行业的巨大压力。我们在STEM人才等领域面临迫在眉睫的短缺。”





“如果这个趋势继续下去，人们就会认识到，我们将没有劳动力或税收来支付或支持我们所重视的高品质服务。”





拉兰德认为，在人口老龄化的情况下，移民可能是加拿大竞争优势和扭转其生产力下降的关键。





她说 Century Initiative 提倡到 2100 年加拿大人口增加到 1 亿，这是一种“激励”，因为它引起了人们的关注，也因为它唤起了人们对加拿大未来在影响力、国力和繁荣等方面的愿景。



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美国正使其移民系统现代化

美国的移民系统是出了名的慢，但它正在努力改变这一点。





2021 年 1 月，美国总统拜登就任白宫的第一天便向国会提交了一项法案，用以清除基于就业的签证积压，允许重新分配未使用的签证，减少申签者漫长的等待时间，并取消对任何单一国家的移民每年签发的绿卡不超过7%的上限。





该法案虽然尚未通过，但该法案还希望让拥有高级 STEM 学位的美国大学毕业生更容易留在美国，并为那些想要以就业为基础的绿卡持有者消除不必要的障碍。





虽然这些措施尚未成为法律，但拜登政府已经取消了发放移民签证数量的限制。



英国为世界各地顶尖人才大开“方便之门”

除了提供新的英印青年专业人员计划外，英国政府在 8 月还宣布，某些高增长企业在招聘人才上可以更加机动灵活，它们可以通过新的扩大规模的签证来吸引世界顶尖人才。





获得这些签证的高科技人才将能够在英国居住两年，而在首次在英国住满六个月之后，不需要进一步的赞助或许可。



The UK wants to be known as a destination for attracting top talent. Source: Getty / Mike Kemp/In Pictures 有资格做签证担保人的企业必须在至少三年内实现就业或营业额同比增长 20% 及以上，并且必须在三年担保期雇佣至少 10 人。





此前，英国在2016 年发起了一项全球运动，旨在将英国推广为国际学生的学习目的地，毕业后可以让留学生获得多年工作许可。



经济上的挑战

澳大利亚移民部长贾尔斯（Andrew Giles）承认缺乏技术工作者是澳大利亚面临的最大经济挑战之一。





他说政府在本财政年度已经从16万个可获得永久技术签证和家庭签证的名额增加至19.5万个。





贾尔斯在上个月的 澳大利亚经济发展委员会移民会议上说：“任何移民都不应该是‘永久临时‘，这个更大的计划有助于确保我们不会简单地增加临时移民，迫使人们在宝贵的条件下不确定地生活多年。”





澳大利亚政府还宣布将增加 2万个大学名额，而 18万个免费的 TAFE 名额已经提前发放。





除了扩大国际学生的毕业后工作权利外，政府通过澳印经贸合作协定还确认，以一等荣誉毕业并获得 STEM 和信息通讯技术学士学位的印度人将获得额外的一年时间。



Immigration Minister Andrew Giles speaks at the CEDA migration conference on 16 November. Source: Supplied / Charis Chang 澳大利亚移民制度也在接受审查，专家将评估它是否符合国家利益，相关的中期报告预计在 2 月底前提交。





他表示，国际流动性对于经济活动已经很重要。“对于澳洲来说，这种重要性将随着时间的推移而继续增长。我们需要一个能够吸引和留住人才的系统——一个简单、高效且与澳大利亚现有技能相辅相成的系统。”





澳大利亚仍然是最具吸引力的移民地之一。





在新冠大流行之前，一项研究表明，澳大利亚被列为技术人才的首选目的地之一。





2019 年 5 月经合组织国家发布的一项研究报告中，人才吸引力指标的内容显示，由于“机会的价值”、收入和税收安排、良好的便利设施和生活品质，美国被视为是对技术人才最具吸引力的目的地。因为澳大利亚和新西兰具有较好的社会包容性和未来前景，其吸引力紧随美国之后。





但当考虑到进入该国的政策时，美国失去了头把交椅，澳大利亚的签证拒签率较低，对高科技人才的配额限制也较少。





如果考虑移民政策，对高科技人才最具吸引力的前五个经合组织国家是澳大利亚、瑞典、瑞士、纽西兰和加拿大。



Australia topped the list of the most attractive OECD countries for skilled workers in 2019. Source: SBS 但莫里森政府在新冠大流行期间对临时移民施加的限制，包括建议他们回国，阻止人们离开或进入澳大利亚，拒绝提供任何经济支援，以及签证处理等待时间过长，对澳大利亚的声誉造成了损害。





这与加拿大形成鲜明对比，加拿大在大流行期间显著增加了永久移民的人数，这样为已经在该国的临时移民提供更多的确定性，并向那些考虑移民的人释放强烈的讯息。



中国和印度试图吸引人才回流

包括中国和印度在内的国家也越来越认识到他们国家的“人才外流”，并在许多最优秀和顶尖的人才到海外大学和工作后，正在出台相关的政策以吸引他们的公民回国。





特别是中国一直在努力吸引其公民在海外获得宝贵的教育和工作经验后回国。





例如，无锡市于 2006 年推出了一项政策，通过向企业提供与市政府 50% 的合作伙伴关系来尝试招募海外企业家，为项目提供诱人的启动资金。





其中，为中国企业家提供的其他激励措施包括税收优惠，如免税两到三年，在“孵化器”中提供免费工作空间，并帮助为子女寻找学校或为其伴侣寻找工作。





与此同时，印度政府也为企业家的回归提供了资金支援。



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澳大利亚有“领先的机会”

移民公司 Fragomen 的联席主席卡普兰（Lance Kaplan ）表示，澳大利亚可以通过多种方式加强对技术移民的吸引力，包括使资格评估更加透明，以及让公司内部调动更轻松。





研究发现澳大利亚30% 的移民的受教育水准超过了他们的工作所需，而在澳大利亚出生的人的这一比例约为 7%。





卡普兰表示，面对专业机构可能想要控制他们认为有资格成为机械工程师的人员，澳大利亚应该在技能认可方面“突破极限”。



像加拿大这样的国家，他们将与澳大利亚竞争同样的工程师和STEM毕业生。 卡普兰

卡普兰认为，为澳大利亚寻找人才的最大机会实际上可能在美国移民系统内。





“由于美国的移民系统非常缓慢，官僚主义令人难以置信，尽管它在数字化方面取得了一些进展。”





卡普兰说，Fragomen 有客户派遣 1000 多人到美国，但处理 H-1B 签证的问题非常糟糕，“他们简直称之为彩票”，这是一个很大的阻力。即使对于那些成功获批的人来说，等待时间也很长。





他说，澳大利亚可以为 H-1B 候选人提供一个替代地点，让他们在处理美国签证时可以有一个歇脚地，其中一些人甚至可能最终想留在澳大利亚而不是去美国。





“我们不能低估作为 H-1B 潜在候选人选择可替代移民国的重要性和价值。澳大利亚是一个非凡的地方，因为它是许多高科技人才想要去的目的地，” 他说。





他表示，美国是一个巨大的市场，经济规模庞大，但澳大利亚可以提供一种选择，让人们可以更快地进入市场并受到欢迎。





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