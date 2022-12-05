人们随工作迁往澳大利亚的快速通道签证或很快成为现实

要点 澳大利亚正在考虑一项使跨国公司内部员工调动更容易的提案;

移民部长安德鲁·贾尔斯 （Andrew Giles）说这是“一个值得认真考虑的重要想法”;

明年有可能推行一个新的计划。

阿尔巴尼斯 (Anthony Albanese) 政府正在考虑一项提案，让跨国公司更容易将最优秀的员工派到澳大利亚。





简化公司内部调动的程序是澳大利亚经济发展委员会（CEDA）所倡导的，被认为是“快捷方式”，旨在帮助缓解澳大利亚技能短缺的状况。





澳大利亚经济发展委员会的首席经济学家杰罗德·鲍尔（Jarrod Ball）说，美国和英国都已经有了明确的途径为跨国公司提供简化的程序以快速引进人才。





2021年，美国发放了超过11.6万份公司内部调职（L1）签证，但在新冠疫情前，这个数字要高得多，2019年超过69.8万份。





鲍尔说，在澳大利亚引入类似的快速通道将鼓励更多的投资和海外专家的知识传递。



Staff from overseas offices could be more easily transferred to Australia under a proposal being considered by the federal government. Source: Getty / XiXinXing/iStockphoto 包括生物技术跨国公司CSL和医疗设备公司Cochlear在内的澳大利亚公司多年来一直倡导更简易的公司内部调动，以便在国家之间分享专业知识并提高技能。





鲍尔表示：“一般来说，跨国大公司都是签证系统的可靠用户，他们倾向于促进相当多的外国投资，以及在其员工间的知识传递。”





“他们也倾向于在全球范围规划和发展他们的人才，因此他们考虑将他们最好的管理人才跨境调动到项目最大、投资最大和对专业技能需求最高的地区。”



考虑向受信任的雇主提供签证

目前，想要把员工派到澳大利亚的公司必须使用通用的标准途径，例如申请临时技术短缺移民签证或技术移民永居签证。





澳大利亚每年签发2万至6万个临时技术签证，在2021/22年度签发了32062个。但鲍尔指出，使用这个系统，雇员可能需要六个月的时间才能到达澳大利亚。



他说：“当你考虑到投资的价值和让人们进入一个国家参与项目工作时，这是一个相当长的时间。”





鲍尔认为，可以向受信任的雇主和签证系统的认证用户提供一种新的4年签证，让这些员工可以获得永居权。





他建议：“需要一个相当高的工资门槛，可能真的超过年薪10万澳元。”



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“还需要确保引进的人是一个真正的雇员，”他说，“同时还应有一些其他规定，比如这个人必须在该公司工作超过12个月。”





“我还认为在薪资合规方面要有诚信和保障措施，确保薪资实际上达到门槛要求。”





鲍尔认为，只要满足这些资格要求，就应该加快签证的处理速度，而不需要依据技术职业清单或劳动力市场测试的规则。



该计划也可使澳大利亚工作者受益

鲍尔说，他与大型跨国公司的讨论表明，对公司内部调动有很大需求。





“很多公司，特别是高科技领域的公司，我认为会真正受益，并对此表示赞赏，”他表示，“ 在与一些大公司的多次讨论中，我听到有人提出或支持这个提议。”





该计划也有可能使澳大利亚的工作者受益。





鲍尔表示，CSL和Cochlear在澳大利亚建立的先进制造业表明，他们依靠经验丰富的全球人才来帮助组建公司的团队，这样专业知识被传递给澳大利亚的本地工作者。





他指出：“先进的制造业和技术是其中的一些领域，在这些领域中，只有在海外才能获得项目管理和其他专业知识。”





“能够把这些带到澳大利亚，我们不仅可以建立商业投资和相关的机会，还可以把这些知识传授给当地工作者。”



Scientists at the CSL Biotech facility in Melbourne. Source: AAP 鲍尔说，美国和英国等国家已经有了这种快速通道计划，澳大利亚需要一些互惠措施来效仿其中一些策略，“这确实有助于推进国际投资和贸易。”



希望在2023年取得进展

阿尔巴尼斯政府似乎对这个想法持开放态度，移民部长安德鲁·贾尔斯在上个月的澳大利亚经济发展委员会会议上表示这是“一个值得认真考虑的重要想法”。





他说：“为跨国企业提供员工国际间内部流动的简单程序，有助于增加对澳大利亚投资的吸引力。”





“但是这些规则决不能允许公司逃避在澳大利亚支付市场工资的责任。我期待着与澳大利亚经济发展委员会以及其他机构就这些改革问题进行合作。”





澳大利亚经济发展委员会是一个独立智库，旨在帮助改善澳大利亚的经济和社会。



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对澳大利亚移民制度的全面审查目前正在进行中，该制度是否符合国家利益、是否能补充澳大利亚工作者的技能也正处于研究中。





12月15日是提交讨论文件的截止日期，专家们的目标是在明年2月底前提交一份临时报告，并在3月底/4月前提交最终策略。





鲍尔希望该提案在明年能有真正的进展。





他说：“我当然认为这是一个有可能的捷径，并可以在2023年推进。”





“我不认为推进一项提案的可能性是不现实的。”





他说，公司内部调动计划也将为政府提供一个试行在临时技术签证系统中设定最低薪资的想法。





“这可能会是在实践中运作薪资标准的依据。”





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