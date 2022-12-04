新研究显示澳大利亚主要政党被“大规模放弃”

在今年5月的联邦选举中，有创纪录的三分之一的选民将选票投给了小党派或独立候选人。





这对小党派或独立人士来说是100年来取得的最大成果。专家表示，这表明始终支持主要政党的选民的数量在缓慢下降。





这些数据来自澳大利亚国立大学和格里菲斯大学最新发布的《澳大利亚选举研究》（Australian Election Study）。





这项研究发现工党的阿尔巴尼斯总理（Anthony Albanese ）是自2007年陆克文（Kevin Rudd）以来最受欢迎的领导人。





在阿尔巴尼斯之前联盟党总理莫里森被认为是自 1987年以来最不受欢迎的领导人。





从对主要政党的警示方面来看，这一研究发现，选民对主要政党的忠诚度有所下降。





在1967年，大约四分之三的选民表示他们一直投票给同一个政党，但到2022年，这一比例下降到刚刚超过三分之一。





研究报告的作者之一、澳大利亚国立大学教授麦卡利斯特 (Ian McAllister) 表示，这代表了主要政党被选民“大规模放弃”。



READ MORE 制衡中国？美国B-21隐身轰炸机亮相

麦卡利斯特教授说：“选民现在不再那么‘执着’于主要政党，他们在政治选择中变得更加独立有主见。”





“这一趋势是由更广泛的社会变革推动的，例如高等教育的大规模扩张、几代人的更替、社交媒体的兴起以及问题重要顺序的转变。”





在这一转变中，独立候选人和绿党从中获益匪浅。





虽然2022年对小党派和无党派人士来说是重要的一年，他们将自由党国会议员从党内的宝贵席位上赶了下来，但麦卡利斯特教授表示，这种势头是多年来逐渐形成的。





这一研究报告的另一位作者、格里菲斯大学的卡梅伦（Sarah Cameron）博士说，选民不再喜欢主要政党是不够的，他们需要有一个可行的选择投出他们的选票。





她说，2022年选民对主要政党不满意，尤其是对联盟党和莫里森。





与此同时，小党派和无党派人士就当时政府薄弱的问题开展了有条不紊的竞选活动，包括气候变化和性别平等。





卡梅伦博士说：“小党派和无党派人士的中期胜利将取决于他们能够在多大程度上创造出独特的政治身份，一直延续到 2025 年的联邦大选。”





卡梅伦博士和麦卡利斯特教授的研究还发现，只有不到五分之一的小党派和无党派选民曾经投票支持过联盟党，这些人在意识形态上更接近于工党和中间偏左派。





SBS致力于用60种语言报道最新的COVID-19新闻和信息，详情请前往：sbs.com.au/coronavirus。



