咖啡馆克扣雇员工资被匿名举报遭重罚 澳人最常举报哪些问题？

在澳大利亚，每年都有数以千计的人通过匿名举报向公平工作调查专员署（Fair Work Ombudsman，FWO）提供商家企业涉嫌违反工作场所法规的情况，帮助该调查专员署采取合规行动，向雇主追究责任。





公平工作调查专员署于2016年推出 匿名举报工具 ，迄今为止已收到9万余宗报告，而2021-22年度更有近1.3万宗。 这些反映的情况不仅帮助监管机构落实合规行动，而且也为创制教育资源树立了有针对性的目标。



连锁咖啡馆克扣员工薪酬 被判罚17万澳元

公平工作调查专员署表示，民众的举报有助监管机构采取法律行动。





在一宗案件中，公平工作调查专员署收到多名雇员举报，称遭到一家新创办的咖啡连锁店克扣工资。匿名举报者提供了雇主的澳大利亚商业号码（Australian Business Number，ABN）及商业业主的姓名。公平工作调查专员署根据这些资料确认在这家咖啡连锁店各个地点工作的雇员都有受到剥削的同样遭遇。





公平工作调查专员署随即展开一系列调查，并最终对经营这一连锁咖啡馆的两家企业采取法律行动，包括对品牌持有人以及由该人担任董事的公司提起诉讼。法院经审理后裁决对该公司罚款13万澳元，对公司董事罚款4万澳元，总计罚款高达17万澳元。





在另一宗案件中，公平工作调查专员署收到多人举报，指称某家蛋糕烘焙厂涉嫌克扣雇员劳动薪酬。公平工作调查专员署根据这一线索，在稍后进行的食品行业工作场所合规检查活动中针对该家商业进行了调查。匿名举报声称，这家工厂的雇员每小时工资仅为10澳元至16澳元，低于法定最低工资标准。他们既没有任何加班费，也没有周末或假期工作补薪，而且雇主也从不提供工资单。



墨尔本搬家公司及华人前董事因克扣工资被罚近八万澳元 墨尔本搬家公司及华人前董事因克扣工资被罚近八万澳元

经过调查后公平工作调查专员署采取法律诉讼，最后法院裁决对该商业及其一名董事处以近5万澳元的罚款。一部分遭克扣薪酬的雇员为年龄未满21岁的年轻工人，其他多为持有签证的澳大利亚临时居民。



最常举报哪些问题

2021-22年度大部分匿名举报涉及餐饮行业（包括快餐、餐馆和咖啡馆）、零售行业及健康辅助服务行业。





可使用包括简体中文在内的多种社区语言举报

公平工作调查专员署表示，任何人都可以举报工作场所的违法或违规行为。除了来自公众的举报外，这一匿名报告机制还为弱势工人提供了无需披露自己身份即可向该监管机构反映情况的选择。



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此外，希望使用这一服务的人士可以选择16种英语之外的语言直接反映问题。在2021-22年度收到的所有举报中，简体中文、韩文、繁体中文、日文和越南文是除了英语之外最常用的数种社区语言。





公平工作调查专员帕克（Sandra Parker）表示，举报为公平工作调查专员署提供了极有价值的线索及情报。





帕克女士说：“利用来自举报的线索，公平工作调查专员署得以深入了解澳大利亚工作场所的运作及文化。（这些线索）帮助我们创制教育材料，指导落实合规措施。”





“这是帮助我们监察工作场所违规行为的重要工具，确保我们能够在必要时有目标及有针对性地采取行动。”



无论你是一名普通雇员，还是他们的家人，也无论你是经理，还是一名公众，我们鼓励所有人充分利用匿名举报工具，向本署反映问题。 公平工作调查专员帕克

匿名举报时需提供哪些重要信息？

在递交举报材料时，公平工作调查专员署建议你尽可能包括以下信息：



雇主或公司的澳大利亚商业号码。这是一组独一无二、由11位数字组成的识别号码，应该显示在工资单上；



工作场所地址，包括实际工作的地点，而不仅仅是公司总部的地址；



特许经营性质，例如是否属于连锁经营商业；



行业，例如餐饮或零售行业；



雇员受雇状态，例如短期临时或是长期永久性质雇员。

公平工作调查专员署欢迎任何人针对雇主在劳动薪酬以及福利等方面的违规行为进行举报。举报时尽量包括具体的信息，这将协助公平工作调查专员署充分利用所提供的线索。



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如何获取帮助？

雇主或雇员如果需要就劳动薪酬或法定福利等方面的问题获取直接帮助，同时能够提供相关资料详情，可以在线或通过电话联系公平工作调查专员署查询。





雇主和雇员可以访问 www.fairwork.gov.au （包括登录 My Account）或致电13 13 94联系公平工作热线，详细了解他们在工作场所中应有的权利和义务。这是一项免费的咨询与协助服务。需要口译员协助可以致电13 14 50。





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