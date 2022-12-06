澳大利亚现在禁止薪酬保密，我们将如何受益？

要点： 阿尔巴尼斯政府的“保障就业，改善薪酬法案”包括禁止薪酬保密政策；

该禁令的主要目的是减少基于性别的薪酬差异；

研究表明，更大的透明度会促进降低薪酬的性别差距。

你是否在一个把薪酬信息当作国家机密的机构工作？你知道你的同事得到什么报酬吗？你能告诉别人你的收入吗？





好吧，现在你可以这样做了，阿尔巴尼斯政府的“保障就业，改善薪酬法案”改革方案已经通过，其中包括禁止薪酬保密政策。





该禁令的主要目的是减少基于性别的薪酬差异——这是使性别平等成为《公平工作法》关键原则的重大改革方案的一部分。





但我们也有理由相信，在个人和集体薪酬谈判中，该政策应该有利于其他处于弱势的工作者。



更少的保密性意味着更多的平等

澳大利亚的性别薪酬差距目前为22.8%。根据联邦就业和劳资关系部长托尼·伯克（Tony Burke）的说法，薪酬保密条款长期以来被用来掩盖性别薪酬差异。





禁止这些条款将提高透明度，并允许女性将自己的薪酬与同事的薪酬进行比较以减少性别薪酬歧视的风险。女性工作者可以与她们的经理讨论薪酬差异，而不必担心受到惩罚。





伯克先生的主张有国际证据支持。英国、美国、加拿大和丹麦的研究报告都证明，由于立法促进薪酬透明度，性别薪酬差距有所下降。





美国的研究显示，在禁止薪酬保密条款的州，女性的工资比允许保密条款的州高出4%至12%（取决于数据的分析方式）。





在加拿大，薪酬保密法将男女之间的薪酬差距减少了20%至40%。



Various international studies report a decline in the gender pay gap as a result of legislation to promote pay transparency. Source: Getty / Getty Images 这些发现在对不实行薪酬保密政策机构的研究中得到证实。2019年一项涵盖约9000名美国雇员的研究发现，在薪酬保密的情况下，女性的年薪增长比男性低0.4%。随着透明度的提高，这一差距消失了。





即使人们不透露他们赚多少钱，只是施行终止保密条款就可能足以改善结果——分享薪酬信息的可能性足以让一个机构专注于确保公平和公正的薪酬。





相比之下，保密意味着管理人员可以做出他们不必向员工解释的决定。这增加了无意识的偏见、偏袒歧视和刻板印象影响薪酬决定的概率。



员工冲突如何解决？

不是每个人都愿意分享他们的薪酬信息。有些人意识到这将如何影响他们的形象。有些人担心这会影响工作关系。





对于从事类似工作的同事来说，发现他们的工资比你低，可能会令人感到不安。如果发现你的工资比他们低，那就更令人不安了。





雇主认为，需要对薪酬保密，以尽量减少雇员之间的冲突。这是基于“嫉妒假说”，即当员工发现自己的工资比同事低时，他们会消极怠工。





但这种说法过于夸大了。事实上，员工更有可能以怀疑的态度看待对分享薪酬信息的限制，认为这是由管理者的自我利益驱动的，而不是员工的最佳利益。





研究证明，薪酬保密会导致员工低估上司的薪酬，但高估同事的薪酬。





大多数员工应该得到更多的认可。研究表明，他们理解并接受可以根据工作贡献和表现来解释和证明的薪酬差异。





此外，研究报告指出，更高的薪酬透明度与更高的员工绩效和工作满意度有关。



何去何从？

虽然禁止保密条款的主要目的是减少性别薪酬差距，但它也可以为其他弱势员工的薪酬带来益处。





经济学的一个基本原则是，信息共享有助于提高市场效率。因此，取消薪酬保密有助于提高劳动力市场的效率。





在有充分信息的情况下自由谈判，雇员能够评估他们的就业选择并做出更明智的选择。个人的决定促进机构确保他们有公平和公正的薪酬制度。





这将给所有人带来更大的公平。



