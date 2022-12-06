移民困境：他为了更好的生活移民澳洲 却遭雇主多年剥削

要点： 一份新报告发现，澳大利亚八大行业的数千个招聘广告列出的薪资为非法薪酬；

新州工会负责人表示，一些雇主仍然以移民工人为目标，此现象令人不安；

联邦政府正在进行改革，以使移民工人更容易发声。

阿迪（Ady Manzoor）七年前从印度移居澳大利亚，寻求更好的生活。相反，他发现自己受到了雇主的剥削。





阿迪回忆说，在为一家大型连锁便利店工作时，他连续三天从早上6点到午夜连续轮班工作。





在每班长达18小时的工作间隙，他只能在车上睡一觉，然后立刻再去上下一个班。





“当时我甚至没有意识到发生在我身上的事。我花了好几年才意识到我被剥削了，”他说。





“我被洗脑了，认为赚更多的钱需要通过工作更多的时间，而不是通过适当的报酬。”





阿迪并不孤单。在新州工会的一份新报告中，澳大利亚被剥削的移民人数越来越多。



Immigration Minister Andrew Giles said the federal government was working towards reforms to make it easier for migrant workers to speak out. Source: AAP / Mick Tsikas 周一发布的报告显示，在全国八大行业中，超过60%的招聘广告列出了非法薪酬。





该报告所调查的7000份招聘广告中，大多数是用外语写的，这表明许多工人正在被他们自己侨民社区中的人利用。





超过三分之一的受访移民工人报告说，由于他们的签证类型，他们得到的工资较低，超过四分之一的人说由于他们的国籍，他们得到的工资较低。





移民、公民和多元文化事务部长安德鲁·吉尔斯（Andrew Giles）说，联邦政府正在努力进行改革，以便移民工人勇敢为自己发声。





吉尔斯部长说：“建立信任，令人们愿意挺身而出，是我们需要做的最重要的事情。”





“工人们需要感觉到，有一种途径可以让他们挺身而出举报剥削行为，而不会被驱逐出境。”





新州工会呼吁为移民工人提供更大的保护，包括在公平工作监察员和内政部之间建立“防火墙”，以防止与签证相关的影响。





吉尔斯说，目前的“保证协议”旨在保护那些直言不讳的工人不因他们的签证身份而面临反击，但这已被证明是不够的。



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他说，在过去5年中，只有77次援引该协议的情况，这表明持有临时签证的工人对该系统抱有强烈的怀疑。





新州工会秘书马克·莫雷（Mark Morey）说，令人不安的是，一些雇主仍在针对来自不同文化和语言背景的工人。





莫雷说：“澳大利亚是一个200年来一直为移民提供改善生活机会的国家。”





“由前联盟党政府建立的现行制度......却旨在促进正在进行的剥削行为。”



阿迪说，他觉得这个问题长期以来一直被忽视，因为澳大利亚人愿意忍受移民工人被虐待。





“为什么这么长时间都放任不管，直到现在？”阿迪说。





“我能想到的唯一原因就是，因为（被剥削的）是移民工人。”





新州工会希望有一个新的实质性签证，以允许对工作场所权利提出未决索赔的工人留在澳大利亚并享有工作权利，直到他们的索赔得到解决。





新州工会表示，应该取消加剧剥削的限制，所有签证类型都应该提供一个明确可靠的永久居留途径。



