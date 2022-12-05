共享电动汽车是否能在澳大利亚掀起用车新革命？

要点： 汽车共享服务正在拓展至电动汽车领域；

公寓楼、办公楼和酒店开始提供共享电动汽车服务；

专家认为这可能对澳大利亚的汽车拥有状况产生重大影响。

如果您不需拥有汽车会怎么样？如果您需要开车时，可以直接下楼租借一辆车会怎么样？





这是越来越多的澳大利亚公寓楼、办公楼、酒店甚至退休村（retirement village）打算实施的计划。





这是一种新的交通趋势，是汽车共享服务的延伸，也是许多驾车人首次尝试电动汽车的方式。





交通专家表示，这一趋势可能对澳大利亚的汽车拥有量以及未来建筑物中的停车位数量产生重大影响。



这种趋势属于“共享出行”的范畴，它被作为一种便利设施引入新开发项目、停车场地稀缺的大型建筑以及居民希望降低成本的城市公寓楼。





提供共享汽车服务的Ohmie Go公司创始人兼首席执行官博尔托（ Kyle Bolto） 表示，这家公司在澳大利亚各地运营着14个共享出行服务点，另有20个正在洽谈中，他希望“到2023年底至少在100座建筑物中”有共享电动汽车。





他说，只要解释清楚这项服务的运作方式，说服业主接受它就很简单。





博尔托说：“我们有个开玩笑的口号：（这项服务）就像拥有一个泳池（这样的额外公共资源），但比泳池有用。”





Ohmie Go等共享出行公司提供电动车出行一条龙服务。除车辆本身外，这家公司还提供充电桩、电力基础设施、保险、注册、定期保养、道路救援，以及供居民预订和支付车费的软件系统。





租用共享汽车的居民只需支付少量费用，例如，从Ohmie Go公司租用特斯拉Model 3一个小时的费用为16.5澳元。博尔托表示，这项服务正在改变居民看待自己汽车的方式。





他说：“我们现在开始看到一些用户说，‘我到底为什么要自己拥有汽车？这毫无意义’。”





“我们的使命就是要改变人们对汽车的看法。”





“对于一些住在远郊、偏远地区、农村地区的人来说，我们理解拥有汽车的必要性。但在人口稠密的市区，我们真的在试图让人们过渡至共享电动车，传达‘你不必自己买一辆90%的时间都闲置在那里的车’。”



Ohmie Go最近在维州St Kilda的Europa on Alma退休村引入了一辆共享特斯拉Model 3汽车，并在悉尼Rhodes Corporate Park的办公大楼引入了两辆特斯拉共享车。





虽然人们通常乐见引入电动汽车，但创建了汽车共享服务公司Outbound的拉斯特（Luke Rust）表示，开发商更在意他们自己可以节省多少费用。



车少，车位就少

他说，引入共享电动汽车不仅为开发商增加了卖点，而且有助于在建筑设计中减少停车位数量。





他说：“如果人们可以使用共享汽车，他们就不需要再拥有自己的私家车，开发商也可以减少私家车停车位。”





“未来的发展趋势应该是越来越少的私人停车位，大量增加的共享出行服务。”





拉斯特承认，现在要看到停车场发生重大变化还为时过早，“各市政部门仍然需要顾及建筑物中90%的人拥有汽车，也需要将车停在城市各处”。不过，若能提供这些项目的统计数据，就可能真的会带来变革。





他说：“当我们看到人们驾车习惯的转变时，他们就可能会改变建筑规划法规。”





拉斯特在黄金海岸的Manta at Sharks酒店经营一辆共享特斯拉电动车，他表示这项服务还为人们提供了第一次驾驶电动汽车的机会，有助于加快向交通零排放目标的过渡。



他说，更环保的车辆更适合共享使用，因为维护成本更低，而且不需要在其它地方加油。





“在操作上，电动汽车在这类服务中很有意义，因为它们总是会返回基地，我们可以在现场安装充电桩。”





斯威本大学研究未来城市交通的迪亚（ Hussein Dia）教授表示，共享电动汽车背后的概念并不新鲜，“它在欧洲和北美受到了一些关注”，但它可能在澳大利亚带来意想不到的环境保护和生活成本效益。





他说：“当你购买车辆时需要考虑所有的花费，还要支付牌照费和保险费，这实际上是一笔非常大的开支。”





“考虑到汽车平均有90%的时间停在车库里，从投资的角度来看，这是非常糟糕的。可能有更好的方式来使用这笔钱。”





Uber最近委托国际市场调查公司Censuswide进行的一项调查发现，每年拥有一辆车的平均成本为14799澳元，尽管59%的车主表示他们使用汽车的次数越来越少。





迪亚先生说，尽管几乎没有什么能比得上“私家车的便利性”，但一些车主会使用“共享出行”服务以及Turo和Uber Carshare等汽车共享服务来降低成本。





迪亚说：“有些证据表明，这些项目正在帮助家庭摆脱他们的第二辆车。”





“很多家庭可能会说他们不需要一辆仅在周末或节假日才使用的车，他们可以卖掉一辆，只用另一辆。在有其它需要时，他们可以按需租车。”



