夏季来临，紧急服务部门发出联合呼吁“做好准备”

要点： 当局敦促居民熟悉新的火灾危险等级系统；

持证的州际工人，包括水管工，从今天起可以在新州工作，以协助灾后重建；

预计周日新州东北部部分地区将出现雷暴天气。

澳大利亚12月1日进入夏季，应急服务部门要求各社区准备丛林火灾生存方案，并敦促民众不要在洪水中开车，或在没有安全标志的区域游泳，并确保家中防火安全。





新州乡镇消防局局长罗伯·罗杰斯（Rob Rogers）说，最近的大雨导致整个州的草地和作物生长良好，特别是在西部地区。





罗杰斯表示：“随着温暖天气的到来，土地变干，增加了快速蔓延的草地火灾的风险，所以我敦促人们了解他们面临的风险并熟悉新的火险评级系统。”





新系统将火灾分为四个级别，并有明确的指示，分别是中度、高度、极端和灾难性。



新州紧急服务部长斯蒂芬·库克（Steph Cooke）说，重大风暴的风险增加使夏季的情况很严峻。





她说：“我们希望每个人都能度过一个美好的夏季，而实现这一目标的方法是做好准备，了解自己的风险并相互照顾。”





新州紧急事务专员卡林·约克（Carlene York）要求居民在受洪水影响的地区开车时要格外小心。





约克呼吁：“请提前计划。如果你遇到了被水淹没的道路，那就停下来，调头，另寻他路。”



新州海洋救援专员斯泰西·坦诺斯（Stacey Tannos）和新州冲浪救生协会首席执行官史提夫·皮尔斯（Steve Pearce）要求人们在有巡逻的海滩游泳，停留在红黄旗之间，照看好自己的孩子，如果需要的话，穿好救生衣。





新州紧急服务部门要求居民避开Moama的墨累（Murray）河沿岸的低洼地区，因为那里有中等程度的洪水。





Echuca的墨累河目前水位为93.96米，并在下降，但周四可能仍在中度洪水位（93.90米AHD）以上。





Euabalong的居民被要求做好隔离准备，因为预计Lachlan河到下周都将保持在重度洪水位（6.80米）以上。





新南威尔士州内陆地区也发出了类似的“观察和行动”警告。





周日和周一，新州东北部的部分地区可能会有雷暴。



从今天起，有执照的州际工人，包括水管工、煤气工、建筑师、测量师、驾驶教练和巴士司机，可以在新州工作。





新州政府认为这将加快被自然灾害破坏的房屋、企业和学校的修复工作。





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