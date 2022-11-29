大雨和洪水后 一些地区为何更易发生山火？

随着夏季的到来，全国各地发生丛林火灾的风险也在增加。





虽然春季的大雨可能给人们造成一种安全的假象，但消防人员警告称，这只是为火灾创造了更多的燃料。





澳大利亚消防和紧急服务委员会（The Australasian Fire and Emergency Service Authorities Council，AFAC）的《2022年夏季季节性丛林火灾展望报告（Seasonal Bush fire Outlook for Summer 2022）》显示，澳大利亚一些地区面临高山火风险。





AFAC首席执行官罗伯·韦伯（Rob Webb）表示，夏季的高温会使饱和区生长的多余的草干枯。





“它显示，澳大利亚一些地区的火灾可能性高于平均水平。在新州西部和昆州南部，预计会出现高于平均水平的火灾危险区域。最近的大雨使得这些地方的草大量生长，这些草不需要很长时间就能长好。新州乡村消防局担心，随着我们进入初夏，那些超过40摄氏度的日子可能会使得草干枯，这或会使得潜在火灾风险增加，以及导致快速蔓延的草丛火灾。”





韦伯表示，新州、昆州、塔州、北领地和西澳的高风险地区各不相同。





“北领地的南部地区有高于平均水平的火灾风险，直到季风开始，那里仍然有一些地面燃料，可能会随着夏季的高温而燃烧；特别是随着季风深入并到达西澳大利亚——那里近年来一直在下雨。因此，在西澳中部和西南部的部分地区，地面易燃物水平（增加了）火灾风险。”





由于许多地区处于危险之中，乡村消防局呼吁澳大利亚人做好准备。





乡村消防局局长杰夫·海夫纳（Jason Heffernan）说，每个家庭都必须有一个计划。





“如果你还没有一个丛林火灾生存计划，我真的鼓励人们制定一个。与你的家人们坐下来，进行一次对话。你今天与家人的对话可能在明天挽救他们的生命。关于在哪里可以获得火灾生存计划的信息，你可以前往乡村消防局网站，即CFA.gov.au。如果你还没有这样做，你可以在家里做一些事情，来为这个夏季做准备。修剪草坪，并保持你的物业周围草地的高度不超过10厘米，把你在冬天时放在后门外用来烧火炉的柴堆收起来。同样，修建悬挂在房屋上的树枝，并清理排水沟。”





海夫纳表示，最大的错误是认为你可能不会被影响。





“一些关键的错误是，我看到人们在丛林火灾敏感性方面，或认为它不会发生在我身上。特别是当天气潮湿的时候，忽视了草地火灾（的风险）。它不在人们的脑海之中，人们可能认为，我们现在谈论为丛林火灾季节做准备是非常奇怪的。另外，在墨累河沿岸社区，仍有洪水紧急情况发生。但是，天气很快就会变暖，这些易燃物会变干，很快就会出现火灾风险。因此，我看到的最大的错误是人们只是简单地认为它不会发生在他们身上，没有做好准备。”





几年以来，在全国各地经历毁灭性的自然灾害后，气候专家表示，政府必须采取行动，防止更多的丛林火灾。





澳大利亚研究所（Australia Institute）气候与能源项目主任里奇·默兹安（Richie Merzian）表示，气候变化正在影响丛林火灾的风险。





“我们知道，在全球范围内燃烧的煤炭、石油和天然气数量的不断增加，导致了更多的排放。而这导致了更显著的气候变化。因此，我们的温度越来越高，极端高温越来越多，会面临更干旱的季节。这使得地面上的可燃物变干，更热的环境、更多的热浪，这为丛林火灾提供了合适的环境。不断变化的降雨模式也对我们不利。因此，当你把所有这些加起来时，气候变化正在导致更多的丛林火灾。而且，它们不仅发生得更加频繁，也能可加极端。因此，这也是严酷的。”





默兹安说，政府必须停止所有的煤炭和天然气项目。他称，这是把澳大利亚人置于危险之中。





“现在，我们知道温室气体排放的主要来源，气候变化的主要来源是天然气和煤炭。如果任何政府对解决气候变化问题是认真的，他们需要停止新的天然气和煤炭开采。证据是明确的。没有新的化石燃料生产的空间了。因此，我们需要叫停目前在我国进行的扩张中的天然气和煤炭项目。”





目前，澳大利亚有114个新的煤炭和天然气项目正在筹备中。



