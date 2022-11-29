高院裁决新州税务局退还百万澳元COVID罚款

要点： 新州税务局表示，33121张罚单将被撤销；

疫情期间该州总计发出62138张与COVID-19有关的罚单；

数百万澳元将被退还给已经支付罚款的人。

新州税务机构正在撤销对数千名违反COVID-19限制的人所开出的价值数百万澳元罚款。





新州税务局（NSW Revenue）发布声明表示，在最高法院周二作出具有里程碑意义的裁决后，33121张罚单将被撤销。





在整个大流行期间，新州总计发出了62138张与COVID-19有关的罚单。





数百万澳元将被退还给那些已经支付罚款的人。





税务局发表该声明一小时前，法官迪娜·耶希亚（Dina Yehia）在悉尼举行的新州最高法院听证会上表示，她将下令当局退还去年公共卫生封锁期间的两项罚款。



耶希亚法官采纳了周二提交的相关证据，证明这些罚单是无效的，因为它们没有对罪行进行足够详细的描述。





资深律师凯瑟琳·理查森（Katherine Richardson）在起诉新州警察局长和罚款管理专员的案件中代表原告出庭，她要求立即退还罚款金额。





理查森告诉法庭：“这两项处罚没有包含对犯罪实质的描述，这是公认的。我们对此达成了强烈的共识。”





“直到最后一刻，政府（the Crown）才最终承认这些是无效的。”





新州税务局表示，撤销罚款的决定并不意味着这些罪行没有发生过。





新州税务局声明中说：“罚款管理专员能够独立审查或撤销罚款通知，在这种情况下，他决定行使其法定权力，撤销两项的公共卫生令罚款。”



该决定涉及因“未能遵守与第7/8/9节 - COVID-19相关指示”导致的违规行为而对个人和企业开出的罚款。





此案由雷德芬（Redfern）法律中心代表三名原告发起，他们分别被处以1000至3000澳元不等的罚款。





雷德芬法律中心代理首席律师萨曼莎·李（Samantha Lee）上周表示，该组织获得的数据显示，COVID-19罚款不成比例地开具给了那些社会经济地位低下的人士。





原告之一潘克（Rohan Pank）的罚款在案件上庭前被撤销，且州政府同意支付他的诉讼费用。





而耶希亚法官命令州政府向另外两位原告毕姆（Brenden Beame）和艾尔斯（Teal Els）分别退还436澳元和826澳元罚款，并表示二人还可以提出申请，要求支付他们的诉讼费用。





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