澳洲最新这波疫情呈放缓趋势 但“新冠感染风险仍在持续”

要点 澳大利亚的新冠感染率可能正在放缓；

但人们感染新冠的风险仍在持续；

周六，感染了新冠的维州选民将可以在免下车站点投票。

本周，新州有27750人被诊断出感染新冠，比上一周增加17.6%。新冠核酸检测数量也增加了16.8%。





维州本周新增22281例新冠病例，较上一周增加9.5%；新冠死亡人数从上周的46人增至本周的68人。



新州卫生部表示，尽管新增病例和新冠核酸检测的数量继续增加，但感染率似乎正在放缓。





“这与全国趋势一致，”新南州卫生部说。





澳大利亚副首席医疗官迈克尔·基德（Michael Kidd）教授本周早些时候对SBS表示，虽然新增新冠病例数下降，但每天仍将有大量的澳人被感染。





基德表示：“人们感染新冠的风险仍然持续存在。”





他补充说，新冠感染将持续到新年之后。



READ MORE 副首席医疗官：新冠病例持续激增 疫情将持续至新年之后

周六，感染了新冠的维州选民将可以在墨尔本西北部外的一个免下车站点投票。





如果要在免下车站点投票，选民需要提供快速抗原检测呈阳性的证据或由卫生部确定核酸检测呈阳性的信息。



据澳大利亚广播公司报道，西澳大利亚州养老院的新冠感染人数正在上升，过去两个月增加了两倍。





当局提醒居民随身携带口罩，以便在电梯、公共交通工具和其它人流密集的地方等处使用。如果要去的是高风险地区，或者探访染疫后易患重症高风险人士，那么考虑戴上口罩。





在新州，当局要求，在所有医院区域人们都必须佩戴口罩。



根据世界卫生组织每周流行病学最新报告，与上周相比，本周全球新增的新冠病例数减少了5%，本周死亡人数也减少了13%。





在国家层面，日本、韩国、美国、法国和中国报告的全球新冠病例最多。





中国出现了过去6个月以来最严重的疫情，实行了局部封控。





各州及领地的长期新冠（Long COVID，又称新冠后遗症）专门诊所：





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