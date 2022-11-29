从墨尔本到伦敦：全球爆发声援中国反封控抗议活动浪潮

反对中国严苛的新冠“清零“政策及封控措施的抗议活动已蔓延至全球至少十余个城市，以声援上周末在中国出现的罕见的示威浪潮。





身在中国之外的不同政见者和学生在包括伦敦、巴黎、东京、悉尼和墨尔本在内的全球多个城市开展了小型的守夜和抗议活动。





据路透社统计， 在大多数情况下，每场抗议活动有几十人参加，但其中有些抗议活动吸引了超过百人。





这些群体抗议活动罕见地将中国国内外的愤怒情绪联结起来。





中国大陆的抗议活动由上周发生的造成10人死亡的新疆居民楼火灾事件引发。抗议者称是因不当的封控措施而致，但中国官方否认这一原因。



周一晚，大批抗议者聚集在香港中环商业中心，再现了2019年暴力反政府示威的场景。





50多岁的香港市民Lam说：“我认为这是民众表达诉求的正常权利，他们不应该被压制这种权利。”





根据网上视频画面，数十名学生聚集在香港中文大学的校园里悼念新疆火灾死难者。



Supporters in Hong Kong hold blank paper in support of the Chinese anti-lockdown protests. Source: AAP, EPA / Jerome Favre 美国白宫国家安全委员会在一份声明中说，美国相信中国很难“依靠他们的新冠‘清零’政策控制病毒”，并补充说，“每个人都有和平抗议的权利，在美国，在世界各地，包括中国”。





联合国人权办公室发言人杰里米·劳伦斯（Jeremy Laurence）在周一的一封邮件中敦促“当局应依据国际人权法案和标准对示威抗议活动作出反应”。





劳伦斯补充说，允许社会展开广泛的辩论可以“帮助制定公共政策，确保政策得到更好的理解，并最终产生效果”。



A Japanese policeman stands in the middle of the road as a group of protesters (right) hold a peaceful gathering down the street from the Chinese embassy in Tokyo. Source: Getty, AFP / Richard A. Brooks

“来自海外的支持”

自从习近平主席十年前执政以来，中国当局对异见人士展开严厉打击，严格控制民间团体、媒体和网络。





但是，旨在通过封锁和隔离来杜绝COVID-19的严格政策已经引发挫败感，尽管中国的新冠致死人数远低于其他很多国家， 但代价是数百万人被长期禁闭在家以及对这个世界第二大经济体的损害。





然而，中国官员表示，鉴于老年人的疫苗接种率较低，必须坚持这一做法以挽救生命。



Hundreds of people took to the streets in China's major cities on 27 November to protest against the country's COVID-zero policy in a rare outpouring of public anger against the state. Source: AFP / NOEL CELIS/AFP via Getty Images 一些海外抗议者说，现在轮到他们来分担家人、朋友所经受的一些重压了。周日，在巴黎近200人参与的示威活动中，一位名叫Chiang Seeta的学生说：“这是我应做的。当我看到这么多中国公民和学生走上街头，我感觉他们所承担的比我们多得多。”





她说：“现在我们要从海外支持他们。”





中国外交部发言人在周一的例行记者会上称，中国并没有注意到任何要求终止新冠“清零”政策的海外抗议活动。





当被问及国内的抗议活动时，这位发言人表示，这个问题没有“反映实际情况”，并说中国相信，对抗新冠的战役将会在共产党的领导和人民的合作下取得成功。



