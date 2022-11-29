中国民众爆发抗议新冠政策的浪潮 下一步会是暴力镇压吗？

Highlights 在中国的一些城市，抗议严苛新冠政策的示威者和警察发生了冲突；

对政府的非暴力抗议和批评在中国是罕见的，特别是习近平当权之后 。

接下来这个共产党执政的世界第一人口大国会发生什么呢？





有些人认为局势会升级演变成暴力镇压， 就象1989年引起公愤的“六四”天安门事件，据报道，当时成百人被中国军队杀害。





另一些人认为抗议活动只会不了了之。





随着示威活动持续，中国警方被迫与示威者对峙，SBS新闻就接下去的事态发展采访了中国问题专家。



为什么中国民众对新冠限制措施不满？

2022年，全球大多数国家的新冠限制政策已经过渡为“与病毒共存”的模式。但是中国国家主席习近平仍然坚持严防死守。





新冠感染病例持续增加，民众被紧急全城封控、长期隔离和大规模检测。





本月早期时候，习近平重申了他的新冠清零政策。





洛伊研究所（Lowy Institute）的研究员和项目负责人徐元敬（Jennifer Hsu）说民众已经厌倦了无休无止的管控措施。





她说：“接近三年的新冠和封控后……人民精疲力竭了。”





“人民期待二十大召开后局势会逐步开放，但是并没有， 很多人感到失望……封控让人精疲力竭。”



这次的抗议活动前所未有吗？

抗议活动在中国并非闻所未闻，但如此公开批评政府的情况并不常见，尤其是在2013年习近平上台后。





悉尼大学中国研究中心主任大卫·古德曼（David Goodman） 教授指出抗议活动习卷不同的城市也是很少见的。





“不寻常的是通常中国的抗议活动都是本地的，这些是全国性的。”





“全国民众被同一诉求引导并扩展到外地……具有仿效性。”





徐元敬也认为这样大规模和大范围的抗议活动是不寻常的。





“在过去20年我们看到过的抗议规模，关于土地被没收、欠薪或是被政府扣钱。”





“但是我认为，在十年内，我们没有看到中国不同地方的公民采取这种积极的行动。”



抗议活动会升温还是平息？

中国新冠政策引发的不满情绪已经有一段时间了，但是上周末进一步升级。抗议由中国西北部新疆地区的火灾致死事件引发，示威者称封控阻碍了救援工作。





随着民众不满持续，抗议活动会升级还是逐步平息？





徐博士认为很难预测事态的发展。





她说：“抗议活动总是有滚雪球般扩大到更多的地区和社区的危险。”





“我不想作预判，但是我想当局可能继续实行他们的新冠清零政策。”



当局会采用暴力镇压吗？

随着越来越多政府暴力举动被报道出来，徐博士表示目前警方的应对措施还没到1989年抗议活动的程度。





“很难说政府会不会采取暴力……有可能会很强硬和严苛。”





“在一些地区管控措施更严峻，取决于对党的领导地位的威胁程度。”





古德曼教授不相信警方的应对措施会达到天安门广场示威的程度。





他说：“我希望不会对所有示威活动进行暴力镇压。”





“毕竟，这些抗议活动没有一直占用广场，他们上街，列队游行，然后各自回家。”



Hundreds of people took to the streets in China's major cities on 27 November to protest against the country's COVID-zero policy in a rare outpouring of public anger against the state. Source: AFP / NOEL CELIS/AFP via Getty Images

这会终结习近平的领导吗？

这些抗议活动和公众的批判使政府和习先生陷入因境。





中国官方还未在抗议活动后发表公开声明，但是之前已经表明将会继续新冠清零政策，声称这是必需的而且可以挽救生命。





古德曼教授表示，仅靠抗议活动不太可能导致任何形式的政权变革。





他说：“要想实现政权更迭，不仅要有抗议活动，还要有精英阶层的分裂和重大的国家危机；目前我们只是在抗议层面。”





“所有离政权更迭还有很长的路。”





徐博士指出抗议活动不太可能在短期内带来任何变化。





她说：“我不认为共产党会乐意满足抗议者的要求或需求来提高执政水平，他们不会这么做……他们也许会强调他们在新冠疫情中的胜利成果然后进行下一步。”





“让共产党高层让步或变得温和是很困难的，因为习近平引以为傲的是中国的新冠感染数字保持低位。”



