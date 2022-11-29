新报告：大堡礁或将列入“濒危”物种名录

要点： 联合国代表团表示，澳大利亚政府未能充分应对气候变化和其它关键威胁；

该团体报告显示，大堡礁有必要被列入濒危物种名单；

环境部长称，该报告或将震惊工作生活与大堡礁息息相关的人群。

联合国代表团表示，由于澳大利亚政府未能充分应对气候变化和其它主要威胁，大堡礁应被列入濒危世界遗产名录中。





联合国环境监测代表团于今年三月莫里森政府执政期间，对大堡礁进行了实地调查，并于近日发布了最终报告。





该报告显示，大堡礁应被列入世界遗产的濒危物种名录中，然而最终结果还需等待明年世界遗产委员会审核后决定。





这份报告指出了澳洲政府应当为气候变化、低水质以及渔业等问题承担责任。





本次报告还指出了现有珊瑚礁保护措施的管理体系、战略目标以及规划缺乏“明确的气候变化目标和最紧迫的实施方案”。





具体而言，该报告中提到了联邦政府此前尚未通过法律规定承诺到2050年实现净零排放的目标——这一目标“仍然是理想状态”——并表示联邦政府和州政府都必须采取更强有力的减排政策，以将升温控制在1.5摄氏度以内。





阿尔巴尼斯政府执政后已经立法制定了在2050年实现净零排放的目标，并于随后制定了更具雄心的2030年减排目标。





这份报告提到：“虽然近年来应对气候变化作出的努力大大加快，特别是在珊瑚修复研究上，但最紧迫的是采取更具体的行动，以保护该自然资源突出的全球性价值。”





它还指出，对于大堡礁保护方案的管理框架、战略目标和规划没有得到充分执行，特别是在应对水质和渔业方面的问题。





频繁并大规模的白化以及水质酸性的上升对珊瑚的威胁也在增大，但由于挑战巨大，在实现珊瑚礁水质改善计划的目标方面目前还未取得令人满意的进展。



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虽然政府在减少农场污染物和沉积物的径流方面已经做了大量工作，但在未来三年内仍需加大投入，让水质可以达到既定目标。





在一份联合声明中，环境部长塔妮娅 · 普莉贝丝（Tanya Plibersek）和政府珊瑚礁问题特使尼塔·格林（Nita Green）表示，该报告或将令那些工作生活与大堡礁息息相关的人感到担忧。





但她们也表示，该报告并非联合国教科文组织将珊瑚礁列为濒危物种的提议。





“这是一份技术报告，世界遗产中心尚未提出建议，世界遗产委员会将在审查（之后）考虑，”她们在一份联合声明中说。





“我们一致认为，气候变化对全球范围内的世界遗产都构成严重威胁，包括珊瑚礁，如大堡礁。”





“我们正在对气候变化采取强有力的行动，立法规定到2030年实现43%的减排目标，并明确指出到2050年实现净零排放。”



大堡礁特使、参议员格林（左），环境部长普莉贝丝（中）和昆州环境部长斯堪兰（右）在2022年10月参观新的珊瑚礁船只“Tamoya”。 Source: AAP / Darren England 在代表团三月到访时，澳大利亚经历了有史以来最酷热的十二月、一月以及随后的夏末热浪，导致大堡礁爆发了另一场大规模白化事件 。





澳大利亚海洋科学研究所随后表示，本次白化对珊瑚的致命性并不像以前的同类事件那样严重，而且三分之二的珊瑚礁都重新覆盖了珊瑚。





但该研究所还警告说，大堡礁仍因气候变化面临着长期健康风险。





大堡礁在1998年、2002年、2016年、2017年、2020年和2022年分别发生了六次大规模珊瑚白化事件。科学家称，这是燃烧化石燃料导致海洋温度升高的结果。





美国国家海洋和大气管理局的数据显示，大堡礁北部十一月的海面温度创下历史新高，这也引起了部分珊瑚专家对今夏可能再度爆发珊瑚白化事件的担忧。





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