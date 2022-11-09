COP27：气候谈判结果能否转换成现实？

在埃及沙姆沙伊赫举行的第27届联合国气候峰会上，世界各国领导人正在就气候变化问题进行辩论。





今年议程上的一个关键问题是“损失和损害“，即，较富裕国家向正在应对气候变化的发展中国家提供财政援助。





会议开始时，联合国秘书长古特雷斯（António Guterres）发出警告，各国要么签署“气候团结公约，要么签署集体自杀公约“。





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澳大利亚反对党领袖彼得·达顿（Peter Dutton）此后表示，澳大利亚不应该对其他国家进行补偿。





气候变化和能源部长克里斯·鲍文（Chris Bowen）告诉澳大利亚广播公司，澳大利亚支持关于“损失和损害“的讨论，但这并不是赔偿问题，而是发展援助。





“在补偿问题上，我很高兴澳大利亚支持损失和损害现在被纳入议程。即将上任的缔约方会议主席萨迈赫·舒凯里（Sameh Shoukry）部长说已经明确表示，议程指出，这不是关于赔偿的。这是关于发展援助，与各国促进合作，我们在这里特别关注太平洋地区……但是，我们也会以建设性方式参与到这个对话中来。现在埃及的新主席想利用这次谈判，进一步推进关于2024年财政支持的讨论。“





他说，目前，澳大利亚没有确定的基金，但他表示，讨论将在会议上继续进行。





与此同时，英国正在承诺新的贷款，以支持那些最容易受到气候变化影响的国家。





它将包括在发生灾难时推迟还款的选项。





会议将进一步分享该计划的细节。





对于会议主办国埃及而言，其人权纪录成为焦点。





此际，总统阿卜杜勒-法塔赫·塞西 （Abdel Fattah El-Sisi）广泛的镇压行动仍在进行。





一位被监禁的知名埃及活动家的家人表示，她非常担心哥哥的健康。本周，应对会议首日，他升级了绝食行动，并拒绝喝水。





阿拉·阿布德·埃尔-法塔赫 （Alaa Abd El-Fattah)的妹妹桑娜·赛义夫 （Sanaa Seif）说，她此次参加会议，是为了说明她兄弟的情况，并指责政府官员对埃及侵犯人权的行为视而不见。





“我想在这里提醒他们，那边有一个人正在死去。你们都是同谋，你们的手上将沾满献血。“





阿拉·阿布德·埃尔-法塔赫也是英国公民，在2011年席卷中东的民主起义中展露头角。当时，埃及推翻了长期执政的总统胡斯尼·穆巴拉克 （Hosni Mubarak）。





与此同时，巴勒斯坦总理穆罕默德·沙·什泰耶（Mohammad Shtayyeh）在联合国气候峰会上指责以色列窃取巴勒斯坦的自然资源，并在其占领区破坏自然环境。





“以色列的占领——通过定居点，他们在破坏自然、窃取资源，将固体和危险废物埋在我们的土地上，窃取我们的水，并将我们的树木连根拔起……以色列的占领及其整个殖民体系，每年使得我们国家损失了410亿美元。此外，我们的水资源也被耗尽，因为我们每年的缺水量多达1.35亿立方米，而巴勒斯坦人消耗的水是以色列人的三分之一。”





他还声称，自1967年以来，有80万棵橄榄树被砍伐。





与此同时，乌克兰总统泽连斯基（Volodymyr Zelenskyy）在峰会上发表讲话，称乌克兰战争带来的全球粮食和能源危机，已经阻碍了世界各国领导人关注气候变化的能力。





通过视频发言，他表示，“没有和平，就不可能有有效的气候政策。“





虽然他没有指明任何一个国家，但他批评称领导人未能实现真正的改变，并称，“仍然有许多人对气候变化只是夸夸其谈或借机推销。”





一些联合国官员也发表了类似的看法。在一份新报告中，他们警告，承诺将排放量降至净零的石油公司最好确保有一个可靠的计划，而不是仅仅作出虚假承诺。





专家组对作出净零排放承诺的企业、银行和地方政府提出了一些严格建议。





他们称，这是一个路线图，以防止净零排放被“虚假主张、含糊不清和‘漂绿’”所破坏。





凯瑟琳·麦肯纳（Catherine McKenna）是撰写该报告的17名高级专家的小组负责人。





“从石油、天然气公司到消费品公司，再到银行，你看到每个人都在说净零排放，是因为他们认为这对商业有好处。但现在，他们将被追究责任。这既是被要求做的工作，也是关于透明、公开的报告。”





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