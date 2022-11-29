抗议者手持彩虹旗冲入世界杯赛场导致比赛暂停

在2022年世界杯乌拉圭对阵葡萄牙的比赛期间， 一名抗议者冲入场中，导致比赛暂停，随后他被官员带离。





这名男子手持彩虹旗，身穿一件正面印有“拯救乌克兰”、背面印有“尊重伊朗妇女”字样的 T 恤。





周二上午在卡塔尔卢赛尔市举行的H组比赛因此暂停了五分钟，同时官员扣留了抗议者。



The incident occurred during the second half of the game at Lusail Stadium, which Portugal won 2-0. Source: Getty / picture alliance 随后安全官员驱赶抗议者，而旗帜在他被带离前被扔在了场地上。





裁判捡起旗帜，把它放在边线上，随后一名工作人员收走。





观众通过隧道离场。目前尚不清楚抗议者是否面临任何指控或是否已被警方拘留。



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卡塔尔赛事首周，七只欧洲球队未能在世界比赛中佩戴彩色的“one elove”臂章——旨在促进多样性和包容性。





根据国际足联的一项公告，如果队长在比赛中佩戴臂章，他们将收到黄牌。





球迷们也抱怨， 在这个保守的伊斯兰酋长国的体育场里，他们不被允许携带象征LGBTIQ+权利的彩虹色物品。



卡塔尔禁止同性性关系的法律以及对待 LGBTIQ+群体的方式是在中东举行的第一届世界杯前夕的热点。





这个海湾国家表示欢迎所有人，包括 LGBTIQ+ 的球迷们，但也提出游客应该尊重这个国家的文化。





该事件发生在卢赛尔球场的下半场比赛当中，最终葡萄牙以2-0战胜了乌拉圭。



“做得好”：克雷格·福斯特祝贺抗议者 批评国际足联

SBS世界杯报道团队的客座主持人兼分析员克雷格·福斯特（Craig Foster）将抗议描述为“重要时刻”和“关于人权的声明“，这次赛事备受争议——从LGBTIQ+群体的待遇到移民工人所面临的条件等等问题。





克雷格·福斯特是足球运动员和人权活动家，他表示，国际足联在卡塔尔世界杯上“可耻地”禁止了“球员的言论自由”。这指的是国际足联警告七支欧洲球队的队长不要佩戴“OneLove”的臂章并以黄牌威胁的这一行为。





“他们有权谈论人权，无论是在场上还是场下，在热身阶段或新闻发布会上，”他在抗议后的节目中说。





“而且和（国际奥委会]、奥运会和（国际奥委会主席）托马斯·巴赫非常像（Thomas Bach），他们打压奥林匹克运动员的话语权。国际足联在这场比赛中做得太不光彩了，甚至警告队长不要佩戴臂章，而这只是代表对 LGBTI 社区的非歧视。这是前所未有的、非同寻常的，”他说。



根据国际足联规定，球队装备不得带有任何政治、宗教或个人的标语、声明或图像。比赛期间，每支球队的队长“必须佩戴国际足联规定的队长臂章”。





国际足联上周表示，所有 32 支球队的队长“将有机会”在小组赛中佩戴标有“无歧视”口号的臂章。





然而，福斯特表示，国际足联“对 黑人的命也是命（Black Lives Matter ）或乌克兰的宣传采取这种酌情处理的方式，这没关系，但 LGBTI 就不行”。





“因此，目前在运动员宣传方面，比赛一团糟。出于这个原因，必须有人承担起发表声明的责任，而那名抗议者他做得很好，”他说。



The protester was tackled by tournament officials and escorted off the field. Source: Getty / Marc Atkins “他在赛场上奔跑，他没有错过机会，因为他带上一面彩虹旗，衣服正面印有‘拯救乌克兰’，背后是‘尊重伊朗妇女’。当然，这是因为伊朗对抗议活动进行了可怕的镇压。”





福斯特表示，抗议是一个“重要时刻”，因为它表明对国家队和球员的“审查已经发生”，“这是根本不应该接受的事情”。





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LISTEN TO 【2022世界杯】欧洲足球近年为何能大踏步引领潮流？ SBS Chinese 29/11/2022 09:37 Play