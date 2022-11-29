为澳大利亚国家足球队加油 新州和西澳酒吧延长营业时间

要点 酒吧营业时间延长让球迷观看澳大利亚国家足球队比赛；

澳大利亚国家足球队只要打平便有很大机会出线；

分组赛两轮赛毕已有三队晋级十六强。

澳大利亚国家足球队（ Socceroos ）在分组赛第三轮对阵丹麦的“生死战”将于澳大利亚东岸时间星期四凌晨2点打响。





目前澳大利亚国家足球队以一胜一负积3分排在小组次席，只要击败丹麦便必定晋级十六强；即使打平，只要法国不输给突尼斯，澳大利亚也能出线；但输球则必定被淘汰。





由于这场比赛意义重大，新州政府已准许酒吧在当晚延长营业到次日凌晨5点。款待事务部长安德森（Kevin Anderson）表示，球迷可借此机会在本地酒吧或俱乐部聚集，为澳大利亚国家足球队加油助威、欢庆胜利。“酒吧经营者和餐饮业工作者也有更多的商业和就业机会，以支持夜间经济。”





当局也确认，如果澳大利亚队晋级，淘汰赛的比赛当晚也会允许酒吧延长营业。此外，世界杯决赛当晚，酒吧也可从12月18日晚10点一直开门到翌日凌晨5点。不过人们只允许在酒吧内饮酒，不能外卖。





西澳也允许酒吧申请“一次性的延长营业准可证”，届时可以营业到比赛结束后的半小时。博彩事务部长布蒂（Tony Buti）表示，希望球迷们能获得享受足球的机会，而此举也能吸引本地的外国球迷在异国他乡为自己的国家队打气，促进旅游业。





墨尔本的联邦广场继续以大屏幕直播世界杯比赛。



保平争胜

过去10年，澳大利亚国家足球队只和丹麦队对阵过一次，便是在上届世界杯。巧合的是，当时同组的还有法国队。虽然当年出线的是丹麦队，但澳大利亚队以1比1战平了对方。





此次相遇，预计丹麦中场埃里克森和霍伊别尔将是中流砥柱，继续搭档的澳大利亚球员穆伊和艾云必须钳制对手。





澳大利亚队从前两场比赛中学到的是，拖延时间战术难以奏效，想守平反而易遭偷袭，主动出击更能控制场面。





主帅阿诺德再次向球员传递信念：“……我们来这里是要尽可能走得更远。”





他感谢全国的球迷支持他们：“每四年当澳大利亚队打入世界杯......橄榄球、板球的球迷都来关注赛事。”



（左起）在上一场比赛中入球的澳大利亚球员克雷格·古德温，主帅阿诺德和丹麦核心埃里克森。 以下是第9个比赛日的最新战报和赛事直击。



G组第二轮赛事，喀麦隆队3:3塞尔维亚队。





喀麦隆队于第29分钟利用角球机会打入一球，随后攻势较多的塞尔维亚队于补时阶段连入两球反超。下半场，塞尔维亚队在第53分钟扩大领先优势，但仅10分钟后便遭对手在3分钟内连入两球扳平。



G组另一场比赛，巴西队胜瑞士队，提早出线。





巴西球星尼马受伤缺阵，上半场战情胶着，互无进球。换边后战情未有明显变化，直到巴西队在第64分钟有云尼斯奥斯在左路射入，但越位在先。巴西队随后换攻击球员加强攻势，到第83分钟终于如愿。





巴西队两战两胜得6分积分，提早出线，瑞士队以3分积分排第二。



G组积分榜



H组赛事，加纳队3:2南韩队。





南韩队在开赛初段攻势频频，却由加纳队在第24分钟先入一球，以罚球制造门前混乱射入。第34分钟加纳队扩大优势，乔丹·阿尤在左路斩中，库杜斯头球破门。





南韩队换边后反扑，曹圭诚于第58和61分钟，三分钟内连入两球助南队韩追平2:2。但加纳队未有气馁，在第68分钟凭库杜斯梅开二度再次领先。南韩队之后攻势持续但未能挽回败局。



H组第二轮赛事，葡萄牙队2:0击败乌拉圭队，成为第三支晋级十六强的球队。





葡萄牙队踢法主动，上半场多达9次靠近球门，而乌拉圭队此次以防守为主，半场互交白卷。





换边后葡萄牙队在第54分钟打破僵局，费尔南德斯左路传中，无人触碰下皮球直接入网，意外领先。乌拉圭队换入苏亚雷斯和戈麦斯加强攻势，射门先后中柱和射中网侧。补时阶段，乌拉圭后卫禁区手球，费尔南德斯主射十二码锦上添花。





葡萄牙队以两场胜利提早出线，加纳队积分3分排第二，南韩队与乌拉圭队同得1分积分。



H组积分榜



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