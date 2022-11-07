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【空中汽车诊所】电动车和燃油车的保养有哪些区别？

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电动汽车和燃油汽车的保养有哪些区别？ Credit: Viaframe/Getty Images

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Published 7 November 2022 at 4:22pm, updated an hour ago at 4:28pm
By Lu Yi, Jason Liu
Presented by Lu Yi, Jason Liu
Source: SBS

越来越多的澳大利亚人开始青睐纯电动汽车，而电动汽车的保养也相对较为简单。

Published 7 November 2022 at 4:22pm, updated an hour ago at 4:28pm
By Lu Yi, Jason Liu
Presented by Lu Yi, Jason Liu
Source: SBS
一项新的调查发现，三分之二的澳大利亚受访者支持加快向电动汽车的转换步伐。

在本期《空中汽车诊所》听众热线节目中，汽车专家路易和听友们聊了聊电动汽车保养的话题。

路易表示，因动力系统不同，与燃油车相比，电动汽车不需要保养发动机，而以养护电池组以及电动机为主。当然，电动汽车的刹车、冷却、减震等系统的检查与保养仍不可少。
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路易说，电动汽车的定期保养主要包含外观、机舱、动力电池、汽车用液、漏电及高压线束检查等。在油液方面，电动汽车的冷却液主要用于冷却电机，失效或缺少会造成较大安全隐患；另外，常规保养还需要检查减速器油（齿轮油）。不过，以上两种油液的保养周期较长。

在节目中，听友们还咨询了新车排气管滴水、汽车发动机渗油、汽车启动有异响、空挡加油换挡的危害、机油换后不久就变黑、时速60公里以上刹车时抖动、三角警示灯偶尔亮起并报警、三年新车在原厂与修理厂保养的区别、钥匙拔下后车辆自动锁门等问题，路易均做了详细解答。请您点击收听完整内容。
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【空中汽车诊所】电动车和燃油车的保养有哪些区别？

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07/11/202229:12

《空中汽车诊所》听众热线节目逢每月第一个周一上午8点20分至9点播出，欢迎拨打热线电话1300 799 323参与节目，咨询问题。

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