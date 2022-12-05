没有Medicare如何在澳大利亚获取COVID口服治疗药物？

要点： Paxlovid和Lagevrio是在澳大利亚上市的两种新冠抗病毒口服药；

符合条件的澳大利亚公民和永久居民需要有全科医生的处方，才能以折扣价获取这些药品；

没有Medicare的人士可以在全科呼吸诊所寻求免费咨询，但仍需支付药费。

悉尼居民奥尔加（Olga Grobler）上个月从斐济旅行回来后感到身体不适。





她出现了头痛、呕吐、高烧和疲劳的症状，随后新冠检测呈阳性。





这位两个孩子的母亲说：“我每次睡醒都咳嗽不止。我感到头晕，手指有针刺感，前臂和小腿肌肉麻木。”



Sydney resident Olga Grobler said her COVID-19 symptoms were symptoms were relieved within four hours of taking the antiviral pills. Credit: Olga Grobler 奥尔加曾是一名护士，患有潜在的疾病，她通过电话紧急咨询了全科医生，医生给她开了新冠抗病毒口服药的处方。





她说，在服用抗病毒口服药的四个小时内，她的体温几天来首次下降，头痛消失，肺部感到清爽，咳嗽也不那么剧烈了。





奥尔加告诉SBS：“（我）非常愉悦、神奇地康复了。”



谁有资格获取新冠抗病毒口服药？

目前，澳大利亚的口服抗病毒药物适用于：



70岁及以上人士，无论是否有风险因素和症状；

50岁及以上有两个额外风险因素的人士；

30岁及以上有一个额外风险因素的原住民；

以及中度至重度免疫力低下的成年人。

联邦卫生部表示，优惠卡持有人仅需支付不到10澳元即可获取新冠口服药（主要是Paxlovid和Lagevrio），而符合药品福利计划（PBS）的人来说，也只需支付大约45澳元。





该部门表示：“如果你没有Medicare卡，药品费用将根据情况而有所不同。”





“请与你的医生或全科呼吸诊所讨论付款方式。”





该部门补充说：“非永久居民但有私人健康或旅行保险的人应参考他们的保险政策，了解在澳大利亚的COVID-19治疗药品费用。”





查找各州全科呼吸诊所，以获取免费相关咨询：





点击 此链接 查看新冠口服药相关风险与获取资格，或致电全国冠状病毒帮助热线 1800 020 080，查询你是否有资格获得口服抗病毒药物。



COVID抗病毒药物的可用性

奥尔加说，她很幸运能及时获得抗病毒口服药。





但是，这对每个人来说并不一样。





悉尼居民丹尼（Danny Li）说，他当地的药房没有库存。





丹尼说：“我们很恐慌，因为我们知道获取这些药物的机会有限。”





丹尼不得不四处打听，以尽快获得新冠口服药物，因为根据制药商的说法，在症状出现的两三天内服用效果最好。





药剂师凯莉·林（Kelly Lim）说，由于抗病毒药的成本较高，大多数药店都没有库存。





林女士说：“他们只有在收到处方后再去订购这些药物。”



Sydney-based pharmacist Kelly Lim. Credit: Kelly Lim 但联邦卫生部表示，国内有足够的Paxlovid和Lagevrio供应。





该部门在一份声明中说：“除了通过PBS供应外，政府还通过国家医疗储备向所有州和领地卫生部门部署了口服抗病毒药物。”





联邦政府已将这些抗病毒药物预先安排在养老院（仅Lagevrio）、原住民社区控制的卫生服务机构和皇家飞行医生服务机构，以确保最脆弱的群体能够随时获取这些药物，及时得到治疗。





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