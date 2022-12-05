阿尔巴尼斯再次感染新冠 全国内阁会议周五举行

阿尔巴尼斯新冠病毒检测呈阳性，目前正在隔离。





他周一下午在推特上宣布了这一消息，并敦促其他人如果感到不适，应进行新冠病毒检测。





阿尔巴尼斯周一表示：“今天下午我进行了PCR检测，检测结果呈阳性。”





他表示：“我将进行隔离并继续在家工作。”





“我鼓励任何身体不适的人进行检测，并采取一切额外预防措施，确保家人和邻居的健康。”





阿尔巴尼斯原定于周三与州和领地领导人会面，召开全国内阁会议，不过现在将会议时间重新安排在了周五。





能源价格将成为本次会议的焦点。目前全国正在与飙升的能源价格作斗争，联邦政府正在考虑对能源市场进行干预，包括对化石燃料设定价格上限，以控制燃料价格。



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新南威尔士州和昆士兰州州长都表达了他们对限制煤炭价格的担忧, 如果这些措施对州财政造成影响，则会要求联邦政府做出赔偿。





这是阿尔巴尼斯第二次感染新冠病毒，第一次感染是今年早些时候在联邦大选期间。目前尚不清楚他能否按计划于下周前往巴布亚新几内亚。





最近几周全国记录的新冠感染病例数激增，卫生专家敦促澳大利亚人在圣诞节前保持警惕。





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