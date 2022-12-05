特朗普提议终止宪法，被谴责是“反美和法西斯主义”

特朗普建议美国无视规则、章程和条文，甚至包括“宪法中的条文”，引起了两党政治家的严厉谴责，一位民主党高层称这是“对我们民主的威胁”。





许多人认为这位不着边际的前总统提出了一个怪异的建议，发布于他的社交媒体。他以毫无根据的阴谋论抨击了2020年的大选，在大选中他输给了拜登。





基于他所称的涉及科技公司和民主党的“大规模的欺诈和欺骗”，他问是否该抛弃2020年的总统选举结果并宣布真正赢家，还是该进行新的选举。





特朗普在他Truth Social 的社交媒体平台上说：“因为这类大规模欺诈，所有规则、条例和条款，甚至是那些包括在宪法中的内容都该被终止。”





即使按照特朗普的非正统标准，无视构成美国政治体系基础的宪法标准的建议也令人震惊。





白宫的一份声明说：“攻击宪法及其所代表的一切是对我们国家灵魂的诅咒，应该受到广泛谴责。”，声明补充说：“你不能只在获胜时才爱美国。”





“他失控了”





两党的政治家都在推特上表达了他们的共同的看法。





参议院多数党领导人舒默（Chuck Schumer）说：“他呼吁结束美国的宪政民主，他失控了，并且对我们的民主构成了威胁。”





加利福尼亚州民主党众议员泰德·刘（Ted Lieu）认为，特朗普的提议是“反美和法西斯主义”。





弗吉尼亚州民主党众议员拜尔（Don Beyer）表示，特朗普“公开宣布自己是宪法的敌人，共和党人必须否定他。”





一些共和党人这么做了。





伊利诺伊州的金辛格（Adam Kinzinger）是少数投票弹劾特朗普煽动2021年1月6日美国国会大厦袭击事件的共和党人之一，他说现在“没有一个保守派可以合法地支持他”，并补充说“这太疯狂了。”





博尔顿（John Bolton）与特朗普闹翻前担任特朗普的国家安全顾问，他表示“所有真正的保守派都必须反对他在2024年竞选总统。”





“明显而现实的危险”





特朗普在 Truth Social 发布帖子的前一天，马斯克（Elon Musk）作为推特的新主人，恢复了特朗普在这一平台被禁的账户。马斯克公布的内部信函显示，公司员工在 2020 年大选前夕如何与民主党人和其他人进行了接触。





保守派谴责推特压制了对拜登之子亨特·拜登（Hunter Biden）进行批评的报道。





但《华盛顿邮报》表示，“没有确凿的证据表明这家科技巨头已经屈服于民主党的意愿”。





特朗普遭遇了一系列挫折，首先是他在11月的中期选举中支持的几位候选人表现不佳。之后特朗普在海湖庄园举行晚宴招待了著名的反犹太人歌手坎耶·韦斯特（Kanye West ）和白人至上主义者尼克·富恩特斯（Nick Fuentes），这招致了愤怒和两党的批评。





他在法律上也遇到了挫折，最高法院裁定特朗普必须将过去的纳税信息交给众议院委员会，法院同时还驳回了对从海湖庄园没收的机密文件进行第三方审查的上诉。





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