【观点】澳中关系“破冰” 那些被禁的产品会大卖吗？

随着世界杯的到来，似乎媒体都将目光放到了这场足球盛宴之上。但对澳大利亚来说，之前在印尼巴厘岛举办的第17届20国集团（G20）领导人峰会上，澳中两国关系的进一步“破冰”是更加重要的消息。





在11月15日开幕当天晚间，澳大利亚总理阿尔巴尼斯（Anthony Albanese）和中国国家主席习近平的直接接触，是两国最高领导人时隔六年以来的首次正式会晤，这意味着两国关系正式开始解冻。





事实上，从今年7月两国外长在巴厘岛会面以来，这几个月当中，澳中两国官员已经有多次接触，包括双方外长的见面和通话，双方总理在东盟峰会上进行简短会议，都为本次最高领导人的见面打下了基础。新华社在双方见面后，援引中国高层的话说，双边关系经历了一段艰难曲折的时期，但是中国准备恢复与澳大利亚合作的关系，报道中说：“中方也愿与澳方相向而行，以建交50周年为契机，推动中澳关系持续健康稳定发展。”



这一系列双边关系的变化，也进一步引发了市场猜测，两国“破冰”之后，中国可能会在针对澳大利亚每年200亿澳元商品的进口限制问题上开始让步，甚至认为包括煤炭、牛肉、红酒、海鲜等重要出口产品都将有机会重新打开中国市场，特别是红酒和海鲜相关产业在过去几年中经历了非常艰辛的几年。





但“冰冻三尺，非一日之寒”，而澳中关系的彻底解冻，到两国贸易的进一步正常化，也不是一朝一夕就能够完成的。事实上，从双方官员的发言来看，目前依然处在比较早期的接触和暖身过程中，任何政策上的实质行动还言之过早。包括澳大利亚的贸易部长和相关行业的一些重要商界领袖和民间组织，都不敢指望这些商品出口的限制和制裁能立刻被取消或者改变。不过随着两国关系逐步恢复正常化，今年下半年以来澳中之间已经在经贸、投资上稍稍出现了回暖。



那么，如果澳中关系进一步好转，澳大利亚到底有哪些行业会出现新的增长点、从中受益呢？





首先是澳大利亚最大的出口行业——资源。其中，铁矿石的出口事实上并不受澳中关系的影响，更多的是取决于中国经济的增长，特别是中国房产建筑行业和基建需求的推动。目前中国的经济收到防疫政策影响非常严重，一度令铁矿石价格暴跌，但随着中国防疫措施逐渐放松，央行多次降息，以及房地产行业16条金融纾困方案的出台，使得市场重新看好铁矿石出口前景，也推动其价格触底反弹至接近100美元的价格。相比之下，此前收到“禁令“影响的煤炭行业，可能可以从两国关系好转中获取更多利益。但需要注意的事，由于中国本地产能的增加，以及向更多新能源的转型，都意味着长远来看，煤炭的前景可能远不如新能源相关的一些出口矿产，比如锂矿、铜矿、稀土等等。尤其是中国在宣布了碳中和目标后，比以往更努力地发展电动汽车、风电和太阳能，导致稀土需求的大增，在2018年始从全球最大的稀土生产国变成了最大稀土进口国。最有意思的的是，中国最大稀土精矿进口商盛和资源于今年2月收购了澳大利亚上市稀土生产商Peak Resources的19%股份，10月双方达成初步协议，中国公司将收购Peak Resources坦桑尼亚矿山计划生产的75-100%的稀土。近期，稀土企业VHM Limited也宣布计划将其拟建维州矿藏60%的产品出售给盛和资源，而澳大利亚政府在这个过程中并没有叫停中国背景公司的收购意图，体现出了两国关系好转的一些先兆。





其次，农产品和食品实际才上是澳中关系影响最大的领域。由于这类产品在世界其他国家也都有生产和出口产能，本身具有较大的可替代性，导致只有中国解除对这些品类的进口禁令，才能让澳大利亚企业重新扩大中国市场，从而真正获利。最典型的莫过于澳大利亚葡萄酒，在2019年出口额一度达到12.8亿澳元，但在2021年骤降至2.23亿澳元。除了奔富依靠着本身的品牌效应之外，其他依靠出口的澳大利亚红酒品牌与厂家都遭受了严重的打击。而澳大利亚大麦甚至被迫彻底退出了中国市场。因此，如果这些相关产业的出口“禁令”被取消的话，将会对相关企业带来巨大利好。



最后，也是最有意思的，当属澳大利亚的服务业出口——即教育和旅游行业，这两个行业的出口本质上是海外留学生和游客进入澳大利亚。其遭受的打击更多来自于疫情管控，而非贸易争端。当然，两国过于冰冷的关系，肯定也不利于中国游客和留学生选择澳大利亚作为第一目的地。但真正能够推动这两个行业恢复的，是疫情防控措施，而非澳中关系。要知道，在疫情发生前，中国曾经是澳大利亚最大的入境游客市场和消费市场。2019年，来自中国的游客超过140万，为澳大利亚经济贡献了约120亿澳元——这远超上述的大量农产品和食品出口，直追收入最高的铁矿石和煤炭出口收入。而目前两国之间的直飞航线仅余4班，经济舱票价普遍在2万人民币以上的价格。考虑到中国目前对于放开疫情控制的政策依然有着极大的不确定性，短期内很难期待对中国的服务业出口出现明显回升。





事实上，澳中两国的资源和经济体系存在着巨大的互补性，因此即便在两国关系最差的时候，中国也始终是澳大利亚最大的贸易合作伙伴国，而澳大利亚则是全球少数能够实现对华贸易顺差的国家。在这样的基础上，中澳关系的好转，肯定长期有利于澳大利亚经济的增长，也能保持自己在国际经贸中的影响力。





但从现实来看，两国之间距离彻底重建信任与增加密切的经济往来还有很长的路要走。因此，上述提到的诸多行业中，矿业由于独特的稀缺性受影响不大，但农产品出口的恢复，甚至澳大利亚的关键服务业出口，都很难在短时间内依靠澳中关系的缓和立刻出现反弹，仍需等待更长时间。不过无论如何，开始对话沟通，总比原先的强硬对抗要好上不知道多少倍。





（本文作者魏睿昊Julius Wei为SBS特约通讯员、澳大利亚经济和金融市场的分析人士，转载须经SBS许可；本文观点仅代表嘉宾观点，不能代替理财建议，不代表本台立场。）



