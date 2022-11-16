习近平与阿尔巴尼斯“热谈” 澳中关系是否解冻？

在巴厘岛举行的20国集团峰会期间，总理阿尔巴尼斯（Anthony Albanese）会见了他的中国同行习近平。





这是两国之间六年来的首次最高级别对话。上次，澳大利亚领导人与中国国家主席的会面是在2016年，当时，前总理特恩布尔（Malcolm Turnbull）与习近平举行了会谈。





阿尔巴尼斯说，这是重要的一步。





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“举行会议是一个成功的结果，因为六年来，我们没有进行任何对话。而与我们的主要贸易伙伴六年不进行对话，不符合我们的国家利益。”





在此期间，澳大利亚与中国的关系已经恶化。





2020年，中国针对葡萄酒、大麦和龙虾等关键出口产品对澳大利亚实施贸易制裁——每年导致澳大利亚损失200亿澳元。





阿尔巴尼斯淡化了迅速改变这些贸易制裁的前景。但他表示，他相信可以通过努力克服双边关系中的挑战。





“今天，我认为两国朝着向前迈进走出了重要一步。当然，我们还有很多步要走。而在我成为总理之前，我就一直说——我们会在我们能合作的地方合作，在必须有分歧的地方保留分歧，并以国家利益为重。”





在32分钟的对话中，阿尔巴尼斯提出了两国关系中的几个关键摩擦。





其中包括新疆的人权问题、维持台湾的现状、以及澳籍记者程蕾和作家杨恒均在中国被拘留的问题。





“人们意识到，我们之间有差异，这是一个共识。我们有不同的制度，我们的制度与中国不同，我们是在一个开放的民主制度中，因此，这是我们的制度进行的一部分。我们承认存在差异，我们需要对这些差异开诚布公。”





与此同时，中国国家主席习近平祝贺阿尔巴尼斯赢得选举，并表示两国之间的关系很重要。





习近平说，中澳关系“值得珍视”。他说，自阿尔巴尼斯上任以来，曾多次就中澳关系发表看法，并多次表示将用成熟的方式处理中澳关系。





“中澳关系曾长期走在中国同发达国家关系前列，值得双方珍惜。过去几年，中澳关系遇到困难，这是我们不愿看到的。中澳两国同为亚太地区重要国家，应该改善、维护、发展好两国关系，这不仅符合两国人民根本利益，也有利于促进亚太地区和世界和平与发展。”





他指出，近年有一些困难，并敦促澳大利亚“改变、维护和发展这种关系”。





许多人怀疑，这能否标志着澳中关系解冻的开始。





格里菲斯大学（Griffith University）亚洲研究所的罗文·卡里克（Rowan Callick）对九号网络表示，这次会晤对双方都是重要的。





“习近平，你知道，他最近召开了非常重要的权力大会。在这个会上，他又获得了五年、或者是十年的权力。他把共产党的要义从经济转向强调他要让中国免受敌对世界的影响，所以在国际关系方面，在习近平的领导下，得到了极大的提升。”





卡里克说，鉴于这种背景，与习近平的会晤具有连锁效应，并可能为未来的讨论奠定基调。





“因此，所有这些会谈的分量更重了。我们可以看到，他在与阿尔巴尼斯交谈之前，与拜登会谈了三个小时。而拜登希望管理好两国之间的竞争，使之不至于变成冲突。因此，这是一种背景。对我们来说，这非常重要。因为在中国，来自高层的信息会逐级向下传递。因此，看到最高层的人进一步安排会议会有很大的帮助。”





有报道称，在这之后，两位领导人在20国集团晚宴上进行了第二次非正式对话。





总理阿尔巴尼斯与习近平及其夫人彭丽媛之间的四分钟谈话被形容为“热烈的讨论”。





虽然这种明显的外交解冻还没有产生任何正式的效果，但只有时间才能证明它是否会为澳中关系的新篇章铺平道路。





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