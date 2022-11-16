SBS 普通话电台其他收听方式 SBS晚新闻（2022年11月16日）Play06:37SBS 普通话电台其他收听方式 SBS Mandarin evening news Source: Getty / Getty Images下载SBS电台应用程序其他收听方式Apple PodcastsGoogle PodcastsDownload (15.16MB)Published 16 November 2022 at 5:34pmPresented by Xinyu LiSource: SBS 澳人对私人医保自付费用的担忧增加；新州洪水危机尚未缓解 两人被报告失踪；所售罂粟籽产品致多人不适就诊 澳洲两大超市宣布“紧急召回”；特朗普正式宣布将再度竞选美国总统。（请点击播放键收听详细内容）Published 16 November 2022 at 5:34pmPresented by Xinyu LiSource: SBSSBS致力于用60种语言报道最新的COVID-19新闻和信息，详情请前往：sbs.com.au/coronavirus。请在Facebook和Twitter关注SBS中文，了解更多澳洲新闻。READ MORE特朗普正式宣布将于2024年再度竞选美国总统新州洪水危机尚无缓解迹象 Eugowra据信有两人失踪澳人发问私人医保是否值得 Medibank遭黑客攻击对该行业意味什么？澳洲监管机构：一款婴儿车不符合强制安全标准 给婴孩带来伤害风险所售罂粟籽产品致多人不适就诊 澳洲两大超市宣布“紧急召回”我们什么时候能在澳大利亚接种第五针新冠疫苗？澳大利亚新冠病例数激增47% 新的二价疫苗加强针获批使用AdvertisementLISTEN TO【闲话澳洲】家居装修的独特与多样SBS Chinese16/11/202221:44 Play分享Latest podcast episodes习近平与阿尔巴尼斯“热谈” 澳中关系是否解冻？【闲话澳洲】家居装修的独特与多样澳中最高领导人六年来首会晤 能否打开澳中关系新局面？迷你播客：P与B的发音练习