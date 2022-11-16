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SBS晚新闻（2022年11月16日）

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SBS Mandarin evening news

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Published 16 November 2022 at 5:34pm
Presented by Xinyu Li
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澳人对私人医保自付费用的担忧增加；新州洪水危机尚未缓解 两人被报告失踪；所售罂粟籽产品致多人不适就诊 澳洲两大超市宣布“紧急召回”；特朗普正式宣布将再度竞选美国总统。（请点击播放键收听详细内容）

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16/11/202221:44
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