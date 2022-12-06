新报告呼吁对澳大利亚Medicare进行“紧急整改”

要点 “一个新的国民医保计划”：强化全科医生对工作和报酬方式进行全面改革的呼吁；

该报告发现澳大利亚的国民医保系统未能跟上社区健康需求的变化；

该报告称，全科医生需要有更大的团队、新的支付系统，以及足够的数据、资金和支持。

自1984年国民医保系统建立以来，澳大利亚人的健康需求已经发生变化，并不断发展。





根据一份新报告，该系统未能与不断变化的形势同步发展。





格拉坦研究所发布的《新的国民医疗保险：加强全科医疗（A new Medicare: strengthening general practice）》提到，由于全科医生的工作变得更加复杂，对于满足病人的需求他们感到吃力，而且感到缺乏必要的支持。





那么，目前的系统是如何运作的，它是如何失败的，以及需要什么改变呢？



了解国民医保 它是如何运作的？

在澳大利亚的全民医疗保险体系——国民医保中，对于必要的医疗保健，澳大利亚人可以得到部分或者全部费用的补贴。



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澳大利亚政府通过 “国民医保税（Medicare Levy）”来支付“国民医保”，这是有工作的澳大利亚人缴纳的所得税的一部分。





服务包括看全科医生或专科医生、检测和扫描检查，以及医生实施的大多数手术及治疗程序。





国民医保不包括救护车运送、大多数牙科服务、眼镜和助听器，或整容手术。



它是如何 “失败”的？

根据该报告，澳大利亚目前的全科医疗模式未能充分满足病人不断变化的需求，并使医生不堪重负，压力过大，对工作感到失望。





报告说，精神健康问题和复杂慢性病的发病率多年来一直在攀升，但全科医生很难将这样更综合的治疗纳入到平均时长为15分钟的诊断中。



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此外，报告称全科医生通常缺乏更广泛的团队支持。





根据格拉坦研究所的报告，患有慢性病的人寿命较短，患病时间更长，收入也更低。





这种影响对较贫穷的澳大利亚人来说最为严重，他们患多种慢性病的可能性是富裕群体的两倍。



如何改变？

该报告提供了三个解决方案，以“将国民医保带入21世纪”。





首先，报告称全科医疗需要成为一项“团队行动”，并建议在医疗护理方面缺口最大的社区全科医疗中增加1000名临床医生，如护士和物理治疗师。





报告说：“这在国外是很常见的，而且有证据表明它可以带来出色的效果。”





“澳大利亚必须消除迫使全科医生单打独斗的监管和资金障碍。”





其次，该报告建议采用一种新的资金模式，旨在支持团队护理，并使医生能够将更多的时间用于复杂的病例，基于每个病人的需求将预约费与灵活预算相结合。





第三，报告作者说，政府需要明确普通诊所的愿景，并为此提供 “支持和问责”。





报告主要作者，格拉坦研究所健康和老年护理项目主任彼得·布里登（Peter Breadon）指出：“国民医疗保险体系正处于‘中年危机’中。”





“阿尔巴尼斯政府已经拨出每年2.5亿澳元来修复国民医疗保险系统。”





“这笔钱可以资助本报告中的建议，修复澳大利亚国民医保系统的基础，并创建一个为未来几十年做好准备的新国民医保。”





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