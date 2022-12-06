俄空军基地遭无人机袭击后向乌发射导弹

乌克兰说，俄罗斯周一向乌克兰发动了新一轮导弹袭击，摧毁了东南部的一些房屋并切断了许多地区的电力供应。而莫斯科说，乌克兰无人机袭击了俄罗斯境内距离前线数百英里的两个空军基地。





几天前，人们就预料乌克兰会受到新的导弹袭击，此时乌克兰紧急停电即将结束，之前造成的破坏得到修复。空袭使乌克兰部分地区重新陷入冰冷的黑暗之中，气温现在已低于零度。不过基辅说它击落了大部分俄罗斯的导弹。





基辅表示，至少有两人在俄罗斯对乌克兰南部扎波罗热地区的袭击中丧生。





与此同时，俄罗斯国防部表示，乌克兰无人机袭击了位于俄罗斯中南部梁赞（Ryazan）和萨拉托夫（Saratov）的两个空军基地，造成三名军人死亡、四人受伤和两架飞机被损坏。





乌克兰没有直接表态对这一袭击事件负责。如果这是乌克兰采取的行动，那将是自2月24日莫斯科入侵乌克兰以来乌克兰在俄罗斯腹地进行的最远的攻击。





其中一个目标是萨拉托夫（Saratov） 附近的Engels 空军基地，该基地位于莫斯科东南约730公里处，那里驻有属于俄罗斯战略核力量的轰炸机。





俄罗斯国防部表示：“基辅试图用苏联制造的无人驾驶飞机攻击梁赞地区的 Dyagilevo 军用机场和萨拉托夫地区的Engels 军用机场，从而使俄罗斯的远程飞机失去战斗力。”





俄罗斯国防部表示，乌克兰的无人机袭击是要扰乱俄罗斯远程航空能力的恐怖行为。



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尽管如此，俄国防部表示，俄罗斯还是以“使用高精度海空武器对乌克兰军事控制系统以及国防建筑、通信中心、能源和军事基地进行了大规模打击”作为回应，它说其中所有17个指定目标都被击中了。





乌克兰表示它击落了俄罗斯周一发射的70多枚导弹中的60多枚。最近乌克兰的一些关键基础设施受到的攻击导致该国许多地区的电力、供暖和供水中断。





乌克兰军方已经证明，它打击远在乌克兰南部和东部1100公里远的前线之外的俄罗斯战略目标的能力正在增强。





萨拉托夫距离最近的乌克兰领土至少有600公里。俄罗斯评论员在社交媒体上表示，如果乌克兰能够在俄罗斯境内攻击那么远，它也有能力攻击莫斯科。





自10月初以来，莫斯科几乎每周都在攻击乌克兰的能源基础设施。与此同时，它被迫从一些前沿撤退。





据报道，摩尔多瓦警方在靠近乌克兰边境的土地上发现了导弹碎片。





乌克兰总统办公室副主任提摩申科（Kyrylo Tymoshenko）表示，在扎波罗热地区，至少有两人丧生，数间房屋被毁。





基辅州州长库列巴（Oleksiy Kuleba）表示，基辅40%的地区没有电，并称赞了乌克兰的防空工作。





乌克兰空军司令部表示，防空武器系统击落了周一发射的70多枚俄罗斯导弹中的60多枚。官员说，这包括向基辅发射的10枚导弹中的9枚。



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乌克兰总统办公室负责人叶尔马克（Andriy Yermak）在Telegram上说：“我们的人做得很好。”





俄罗斯新闻机构援引莫斯科国防部的话表示，俄罗斯导弹击中了乌克兰的17个目标。





乌克兰总统泽连斯基 (Volodymyr Zelenskyy) 表示，能源工作者已经开始着手恢复电力供应。





乌克兰刚刚从周一开始恢复有计划的断电，而不是自11月23日俄罗斯发动大规模攻击以来的紧急停电，11月23日的攻击是俄罗斯从10月初开始对乌克兰能源基础设施进行的最严重的袭击。





俄罗斯表示，这些导弹攻击是要削弱乌克兰的军队实力。乌克兰表示，这些导弹显然是针对平民的，因此构成了战争罪。





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