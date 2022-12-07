莫里森希望在自动催债计划皇家委员会出庭前公开秘密文件

要点： Robodebt调查专员对公布内阁秘密文件的申请感到“不解”；

莫里森的律师说，这位前总理的“声誉岌岌可危”；

莫里森时任社会服务部长，当时该计划被发现是非法的。

斯科特·莫里森（Scott Morrison）呼吁在他向皇家委员会提供证据之前公开一系列内阁秘密文件。





这位前总理的律师认为，如果这些文件继续保密，他的声誉可能会受到损害。





莫里森先生在该计划于2015年成立时担任社会服务部长；该计划因其收入平均债务计算方法被裁定为非法后，于2019年被收回时，莫里森担任总理。





莫里森先生的律师詹姆斯·伦威克（James Renwick）认为，如果这位前总理在提供证据时不能提及根据公共利益豁免权要求而被修改的文件，将会有“相当大的困难”。





伦威克说：“如果他说我做‘X’是因为‘Y文件’，而你没有Y文件......你将永远无法根据所有的证据得出结论......你没有以一种很容易获得文件的方式进行调查。”





调查专员凯瑟琳·霍姆斯 （Catherine Holmes）说，她对该申请感到“困惑”。





她接受了三个可能需要公开修改文件的具体案例，但认为不足以推断到更广泛的内阁文件中。





她说：“关于这三个案例的论证看起来很好，但我不认为它是全面的。”





“我不认为这些文件......能有任何作用。”





伦威克博士回应说：“因为，霍姆斯专员，他（莫里森）的声誉岌岌可危”。



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霍姆斯澄清说，一般推定（general presumption）是内阁决策的共同责任，而不是个别部长。





皇家委员会周四举行的一次非公开听证会将进一步解决这个问题。





莫里森先生将在下周三提供证据。





这是此案另一个重要的证据日。此前，民政服务部门收到法律建议称自动催债计划有可能违反法律后，该计划继续实行了数月。





皇家委员会获悉，该计划在法庭上受到质疑后，于2019年放弃了一笔4000澳元的债务，避免了联邦法院对其合法性进行裁决的听证会。





该部门在3月收到的澳大利亚政府律师的法律建议称，他们非常可能输掉这个案子。





该计划直到收到法律建议的八个月后，才于2019年11月被取消。



前民政部负责人克雷·斯托伦（Craig Storen）说，他认为这些建议只与涉及马斯特顿（Masterton）女士的案件有关。





莫里森难以置信地表示，情况显然不是这样。





他说：“该建议隐晦地指出，使用......收入平均法不是计算债务的合法依据。“





“它是在评价社会保障立法的规定，该规定不仅适用于马斯特顿案，而且更普遍地适用于社会保障受益人。”





霍姆斯表示同意，问道：“你认为关于马斯特顿一案没有法定依据，但对其他人却没有问题？”





该计划目前正被调查是如何在2015年至2020年期间运作的，尽管各部门知道债务计算方法是非法的。



