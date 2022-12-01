莫里森因秘密部长任命事件受到谴责 并将面临新的调查

要点： 莫里森可能面临特权委员会的调查；

绿党将要求议长米尔顿·迪克考虑此事；

本周三，莫里森受到了议会的公开谴责。

斯科特·莫里森（Scott Morrison）在成为首位被议会谴责的前总理后仅一天，就面临着秘密部委丑闻的新压力。





议长米尔顿·迪克（Milton Dick）正在考虑是否将莫里森提交给议会强大的特权委员会，调查他在任职期间被秘密授予五个关键内阁部门控制权一事。





如果此事被提交至委员会，这位前总理可能需要向这一由他的同僚组成的秘密小组进一步解释他此前的行为，而该委员会随后将向议会提交调查报告。





迪克议长拒绝了绿党在10月份提出的将此事提交的申请，称没有足够的证据证明莫里森故意误导议会。



Greens leader Adam Bandt is concerned Mr Morrison deliberately misled parliament. Source: AAP / Lukas Coch 但绿党领袖亚当·班特（Adam Bandt）本周四重新开始推动这一提议，称一份新的报告发现莫里森的行为破坏了对民主的信任，增强了该提议的必要性。





“议长，我请求你考虑（此事）是否……构成对众议院的故意误导，”他周四在议会发言时说。





在莫里森担任部长的五个部门当中，有四个部门的时任公开部长对此事并不知情。班特担心，莫里森没有向众议院披露这些自我任命，是对议会的蔑视。





上周，前高院法官贝尔（Virginia Bell）领导的小组完成了对莫里森自我任命一事进行的调查，并公布了调查结果。





迪克表示，在向议会最终汇报之前，他将花时间考虑让特权委员会进一步调查莫里森的相关动议。





他说：“为了所有成员的利益，我仔细、彻底地考虑这份材料，这很重要。”





莫里森本周三成为首位被众议院谴责的前总理，这象征性地表达了议会对他行为的不赞同。





他在周三进行了慷慨激昂的辩护，强烈批评谴责动议是“政治恐吓”，而莫里森的回应也是班特决定再次推动特权委员会调查的关键。





莫里森承认，赋予自己在国库部和内政部的权力是“不必要的”，并表示他欢迎贝尔调查的结果。



何为特权委员会（privileges committee）？

这个高度保密的委员会由来自不同政治党派的13名议员组成，负责对从政人员进行惩戒。





它的任务是调查个别议员可能藐视议会或违反特权规则的行为，然后向议会进行报告。



Peter Dutton is urging people to move on from the saga. Source: AAP / Mick Tsikas 该委员会以非公开方式运作，并将给莫里森提供机会，为自己面临的任何指控辩护。





该委员会目前由工党议员米切尔（Rob Mitchell）担任主席，并包括莫里森的主要盟友、自由党议员霍克（Alex Hawke）。



莫里森的同僚们有何看法？

在几乎所有反对党议员都对莫里森表示支持的第二天，联盟党领袖达顿（Peter Dutton）敦促议会同僚们摆脱这一丑闻。





周四，达顿在接受2GB电台采访时声称，周三的谴责动议是由总理阿尔巴尼斯（Anthony Albanese）对其前任的“仇恨”所引起的，他指责工党在生活成本压力上升的情况下专注于“愚蠢的游戏”。





“现在是做总理的时候了，而他却表现得好像他还在反对党，”他说。





“政府已经选出来了。我们国家面临很多问题。经济状况正在恶化。”





“但他们（在周三）试图做的事情是破坏莫里森政府的记录......我只是认为人们的耐心会耗尽......如果他们长时间继续做这些事。”





但阿尔巴尼斯认为，联盟党拒绝支持工党的谴责动议，是对其前领导人行为的默许。





“谴责动议是众议院的重要表态——我们的威斯敏斯特体系很重要，负责任的政府很重要，”他周三在澳广（ABC）《7.30》节目上说。





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