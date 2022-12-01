社区团体呼吁维州效仿新州撤销数千笔COVID-19罚款

要点： 新州法院裁定该州的部分COVID-19罚款无效；

是由两名收到1000至3000澳元不等罚单的原告发起的；

现在，维州的部分团体组织建议该州应效仿新州此举。

鉴于新州撤回3.3万份因违反COVID-19规定而开出的罚单，一些社区团体呼吁维州也应撤销对该州民众开出的价值数百万澳元的类似罚单。





社区法律中心YouthLaw和Inner Melbourne Community称，在维州处于公共安全条例限制下时，该州弱势群体首当其冲地受到了三万张罚单地处罚。





这次的呼吁行动是基于此前最高法院裁决出新州部分罚款的开具条件无效，因为这些罚单上并未对所开具对象的违章行为作出具体描述。





而此次法院的裁定促使新州财政税务局撤销了六万笔罚款中的半数。



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YouthLaw政策、倡导及人权官员蒂芙尼 · 奥沃尔（Tiffany Overall）说，维州的部分法律中心也可以考虑该州是否存在类似罚款并值得上诉。





“我们将密切关注本次新州案件的后续影响，并了解这次案件对维州受到巨额COVID罚款的民众是否会有借鉴意义，“奥沃尔告诉澳联社（AAP）。





“此案的案件类型比此其裁决原因对相似案件更具有普适性。”





“本次新州的案件再次凸显了当局应对大流行时政策响应的不当之处。”





民众因聚会而违反公共安全规定将被处以个人最高5452澳元的罚款，企业将面临10904澳元的罚款。



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“本次安德鲁斯政府连任其实就是一个主动撤销此类罚款的恰当契机，我不建议再等到下一个类似案件通过庭审后再做行动，” 奥沃尔说道。





该州副州长哈辛塔·艾伦（Jacinta Allan）表示，她对维州当局是否正在考虑取消罚款不予置评。





新州的案件是由一个社区法律中心代表两名原告发起的，这两名男子分别被处以1000至3000澳元不等的罚款。





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