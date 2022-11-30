一艘爆发新冠疫情的邮轮将驶入维州

要点 载客量为4000名乘客及船员的至尊公主号邮轮预计于周四抵达墨尔本；

邮轮上确诊病例数量暂不明确；

维州卫生部长表示，她希望船上已感染病毒的人群可以避免和本地社区接触。

一艘爆发COVID-19疫情的邮轮即将抵达墨尔本。





这艘至尊公主号邮轮有着 4000名乘客及船员的载客量，定于本周四驶入维州。





至尊公主号邮轮的发言人在一份声明中说：“我们和其他的旅游运营商一样，也受到了澳大利亚各地正在经历的第四波疫情的影响。”





维州卫生部长玛丽-安妮 · 托马斯（Mary-Anne Thomas）说，她希望邮轮上的已感染人群可以避免和本地社区接触。





“这是最重要的事情，”她告诉记者。





“据我们了解，目前还有很多新冠病例并未被统计或上报。”





至尊公主号上大约95%的人群都必须接种疫苗，其余5%的名额分配给有医疗豁免的人。





携带病毒的乘客必须进行五天的隔离，而他们的密切接触者必须每天在离开船舱前接受核酸检测。





Hunter New England Health的一位发言人称，至尊公主号原定于本周二停靠在纽卡斯尔（Newcastle），但该船的运营商们决定转移至始发港墨尔本靠岸。





“在做决定前，因为已经了解到船上可能存在大量的COVID-19病例，Hunter New England当地卫生区(HNELHD's)的公共卫生部门决定采用东海岸和西澳大利亚邮轮协议，要求所有乘客在下船前接受检测，”运营商们说道。



新南威尔士州决定将撤回价值百万的COVID-19罚单

新南威尔士州有数千人因违反COVID-19的规定而遭到罚款，罚款总计价值数百万澳元，而新南威尔士州财政税务局（Revenue NSW）目前正在撤回这些罚款项目。





新南威尔士州财政税务局表示，最高法院于本周二作出了一项里程碑式的裁决，33121笔罚款的罪行细节不充分，将被撤销。





而数百万澳元的罚款也将退还给已缴纳罚款的人。





在COVID-19大流行期间，新南威尔士州共开出 62138笔与 COVID-19 相关的罚单，这意味着大约一半的罚单将作废。



