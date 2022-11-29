SBS 普通话电台其他收听方式 SBS早新闻（11月30日）Play13:43SBS 普通话电台其他收听方式 Source: Getty / Getty Images下载SBS电台应用程序其他收听方式Apple PodcastsGoogle PodcastsDownload (12.56MB)Published 30 November 2022 at 9:22amBy Olivia Yuan, Cindy Xie, Jason LiuPresented by Olivia YuanSource: SBS 请点击收听SBS普通话为您带来的最新新闻内容。Published 30 November 2022 at 9:22amBy Olivia Yuan, Cindy Xie, Jason LiuPresented by Olivia YuanSource: SBS新州当局被迫撤销数百万澳元的新冠罚款；工党政府拟在圣诞前设置能源价格上限；台湾当局呼吁中国放松严格的新冠政策；世界最大活火山40年后再度喷发。请在 Facebook和 Twitter 关注SBS中文，了解更多澳洲新闻。READ MORE大雨和洪水后 一些地区为何更易发生山火？高院裁决新州税务局退还百万澳元COVID罚款从墨尔本到伦敦：全球爆发声援中国反封控抗议活动浪潮为澳大利亚国家足球队加油 新州和西澳酒吧延长营业时间分享Latest podcast episodes【现场说法】雇主担保移民签证类别对雇主有哪些要求？SBS晚新闻（2022年11月29日）大雨和洪水后 一些地区为何更易发生山火？澳洲情报机构ASIO调低恐怖主义威胁级别