SBS早新闻（11月30日）

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Published 30 November 2022 at 9:22am
By Olivia Yuan, Cindy Xie, Jason Liu
Presented by Olivia Yuan
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Published 30 November 2022 at 9:22am
By Olivia Yuan, Cindy Xie, Jason Liu
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新州当局被迫撤销数百万澳元的新冠罚款；
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