为什么伊朗与美国的世界杯对决赛“绝不是一场足球比赛”？

要点 伊朗队和美国队在澳大利亚东部时间周三早上的一场关键的世界杯比赛中对决；

尽管球员坚称自己是来踢球的，但在开球前，政治紧张气氛已经高涨；

伊朗和美国有着复杂的地缘政治历史，这场比赛引起了人们对两国竞争的回顾。

美国和伊朗是地缘政治上的对手，如今两国足球队在世界杯的比赛中对决。这一场比赛被视为充满了许多意味，包括政治上的色彩。





在2022年国际足联世界杯上，伊朗和美国在周二晚上（澳大利亚东部时间周三早上6点）进行了一场至关重要的生死之战。





这两个国家70年来一直是对头，在过去的几年里，两国的政治领导人之间的关系变得更加紧张。





但在这场可以说是本届世界杯最具政治色彩的比赛中，是他们的足球运动员在球场上展现，数百万人在期待中观看。





美国队击败了伊朗队，以1-0的比分晋级淘汰赛，证明了这既是一场具有象征意义的政治胜利，也代表了美国的自豪感。





紧张气氛高涨，球员们还没踏上球场，比赛就已经政治化了。这是怎么走到这一步的?



Iran and USA football players shake hands prior to their 2022 FIFA World Cup match. Source: Getty / Marvin Ibo Guengoer

美国和伊朗之间的问题是什么？

美国和伊朗的关系有着漫长而复杂的历史，可以追溯到1953年，当时伊朗总理穆罕默德•摩萨台（Mohammad Mossadegh）选择将该国的石油工业国有化，以造福人民。





由于担心石油的全球供应和潜在的成本上升，美国情报机构和英国说服了当时的沙阿（国王），将摩萨台推下台。





澳大利亚国立大学伊朗研究讲师阿拉姆-萨利赫 （Alam Saleh）说，美国这一所为带来的影响“深植”于伊朗的当代史中。



从那时起，两国之间发生数次争端，特别是在1979年伊朗革命中沙阿的统治被推翻后。





萨利赫博士说，当时许多革命者将对西方友好的沙阿穆罕默德·礼萨·巴列维（Mohammad Reza Pahlavi）描述为“美国的傀儡”。





巴列维在革命期间前往美国接受治疗后，愤怒的伊朗抗议者冲进美国驻德黑兰大使馆，将52名工作人员扣为人质长达 444天。





这促使时任美国总统吉米·卡特 （Jimmy Carter ）断绝了与伊朗的所有正式外交和政治关系，双边关系一直紧张。





2015年，两国签署了一项历史性的核协议，即“极限施压”政策，希望遏制伊朗的核野心，两国之间出现了“外交成就”的曙光。





萨利赫博士说，但这种情况并没有持续多久，2018年时任总统唐纳德·特朗普 （Donald Trump）将美国从该协议中撤出，转而对伊朗实施严厉制裁。



“绝不是一场足球比赛”

上一次美国和伊朗在世界杯对阵是在1998年，当时的那场比赛被称为是世界杯历史上最具政治色彩的比赛。





虽然当时伊朗期待能够重演历史、以2-1的比分战胜美国，但他们没能表现出有效的进攻手段，在90分钟结束时一球未进。





但是，这场比赛出现了一些情况，据报道，伊朗最高领导人阿亚图拉·阿里·哈梅内伊 （Ayatollah Ali Khamenei）命令他的球员不要走到美国队员的面前和他们握手，这违反了国际足联的规则。





反而是美国队球员走到伊朗队面前，而伊朗队回赠了玫瑰，两队合影留念。



American and Iranian team players pose for a group picture before the start of their World Cup match in 1998. Source: AAP / AP / Michel Euler “关于伊朗和美国的一切都是政治性的。一切都很敏感；一切都很紧张，无论是经济、安全、历史还是体育，”萨利赫博士说。





“伊朗和美国在足球上的对抗是政治、文化和历史的一个高潮。”





“这场比赛绝不是一场足球比赛。”





尽管美国队教练格雷格·贝哈尔特 （Gregg Berhalter）坚持认为这场足球比赛就只是足球。





他在周一的比赛前告诉记者：“我是一名足球教练，我对国际政治不是很了解。”



紧张气氛加剧

当美国足协在社交媒体上发布本周的比赛抽签结果时，伊朗和美国之间的敌意已经在赛前抬头。





所发布的伊朗国旗图片缺少了伊斯兰共和国的国徽，这引起世界各地许多伊朗人的愤怒。



伊朗的国有媒体塔斯尼姆通讯社 （Tasnim）指出这是国际足联的歧视政策，呼吁国际足联将美国队踢出世界杯。





萨利赫博士说，但上届世界杯和本届之间有一个独特的区别。





许多伊朗人仍处在他们自己国家的高度紧张局势中，在22岁的马赫萨·阿米尼 (Mahsa Amini）死亡后，抗议活动席卷了伊朗，因此一些人对支持他们的国家感到矛盾。



The Iranian national football team during the FIFA World Cup 2022 Group B match between Wales and Iran. Source: AAP / Andrew Surma / Sipa USA “即使是具有强烈民族主义情感的伊朗人也愿意让美国赢得这场比赛，唯一的原因是他们不想他们的伊斯兰共和国得到任何获胜的好处，”萨利赫博士说。





“这甚至让事情变得更复杂，因为现在的分歧不仅不仅关乎伊朗和美国，也关乎伊朗人。”





这一点在伊朗对阵威尔士的最后一场比赛中可见一斑，一些伊朗支持者在 奏放他们的国歌时发出嘘声和口哨声。





伊朗足球队最初选择在对英格兰的首场比赛中不唱国歌，显然是为了声援反政府抗议者。





但受到政府官员的广泛批评之后，球员们在与威尔士队的比赛前唱起了国歌。





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