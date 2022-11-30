更严厉的生物安全法出台 违者最高将被罚26万澳元

要点 农业部长默里 · 瓦特（Murray Watt）称，依据《生物安全法》，这将会是针对个人违规行为的最高额处罚；

不遵守新的法规可能导致最高 266400 澳元的民事处罚或 4440 澳元的当场罚款；

新立法是对最近发生的一些“令人不安”事件的回应。

携带高风险食品入境澳大利亚的人一旦被发现，将面临新的生物安全法的处罚，包括当场罚款、加倍罚款以及 25 万多澳元的民事罚款等。





农业部长默里 · 瓦特称，依据《生物安全法》，这将会是针对个人违规行为的最高额处罚。





瓦特参议员周二告诉澳联社：“我们这次针对那些故意将肉类和其他高风险食品藏在包里的人将会开出双倍的罚单。”





不遵守新的法规可能导致最高 266400 澳元的民事处罚或 4440 澳元的当场罚款。





瓦特参议员说：“我们发现，有些人不仅忘记申报，而且还主动瞒报。”



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他说，根据以前的处罚条例，个人试图隐瞒携带高风险食品入境的行为与较轻的违法行为受到的处罚相同。





瓦特参议员说，新立法是为了应对最近发生的一些试图将食品非法带入澳大利亚的“令人不安”的事件。





去年 10 月，一名男子携带 6 公斤的肉类试图通过珀斯机场进入澳大利亚，他的签证被取消，并被罚款 2700 澳元。





这名印度尼西亚公民被驱逐出境，但一些农民呼吁政府应该采取包括监禁在内的更严厉的处罚措施。





瓦特参议员表示监禁并不能解决问题。“我的观点是，我们应该第一时间把他们驱逐出境并永远不允许他们入境。给他们开更重的罚单并把他们踢出去，”他说道。



根据《生物安全法》的修正案规定，飞机和船只的负责人一但违反了生物安全法将面临个人最高 222000 澳元或法人团体最高 110 万澳元的制裁。





瓦特参议员表示，这些变化将会更好地帮助澳大利亚应对不断变化的生物安全风险。





今年十月，联邦政府对从受到口蹄疫侵害的国家携带肉类的人群实行更严苛的处罚，因为这些肉类将会给澳大利亚的农业构成重大风险。



