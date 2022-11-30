反腐败监督法案通过参议院

要点： 关于联邦反腐败监督机构的立法已通过参议院；

尽管中立议员呼吁提高透明度，但该立法仍获得通过；

政府控制的下议院将于周三通过该立法。

建立一个全国性反腐败委员会的立法在参议院通过后被锁定，并将由下议院进行审批。





但是，中立议员推动降低公开听证会门槛的提案被否决。





反对党和绿党联手加强了调查员的权力，以确保对反腐委员会进行更严格的监督。





绿党和独立参议员大卫·波科克（David Pocock）和雅基·兰比（Jacqui Lambie）也推动降低公开听证的“特殊情况”门槛，但没有成功。





工党前座议员穆雷·瓦特（Murray Watt）拒绝列出何为特殊情况，他说虽然可以举出相关特例，但他不想通过定义这一词来“限制委员会”。





他说：“我们希望保持委员会的独立性，不对他们发号施令，也不用特殊情况来限制他们。”





他坚持认为，政府已经在公开和非公开听证会之间取得了平衡。





波科克参议员则质疑，既然公开听证会符合公众利益，为何工党要在选举承诺中提高听证会的门槛。



关于委员会成员任命的争论

关于如何挑选反腐委员会成员的争议也得到解决，政府可以使用其在议会中的多数席位来推举任命。





绿党不支持一项要求获得四分之三多数票的联盟修正案这意味着任何委员会成员的任命都需要得到政府和反对党的同意。



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影子总检察长朱利安·莱塞（Julian Leeser）说，这个过程将确保任何任命都以两党的方式进行，不会被政治化，但总检察长马克·德莱弗斯（Mark Dreyfus）表示这相当于“有效否决”。





莱塞说，联盟党“本着诚意”进行磋商，并支持建立该委员会。





绿党参议员大卫·肖布里奇（David Shoebridge）说，他的多数派加一提案避免了政府的绝对权力，也防止了反对党否决任命。





该修正案也没有通过。





肖布里奇参议员说，这说明议会“沉迷于行政权力”。





总理安东尼·阿尔巴尼斯（Anthony Albanese）为这一决定辩护，说政府已经广泛征求了意见，并采纳了议会对该法案的所有建议。





他说：“我们支持适当的程序来成立一个国家反腐败委员会，议会应该对此感到自豪。”





肖布里奇和波科克参议员也没有成功将以影响政府决策或政策为目的的政治分肥和政治捐款定义为腐败行为。





瓦特参议员回应说，反腐委员将能够调查系统性的腐败行为和第三方贿赂政府官员的企图。





政府控制的下议院定于周三通过该立法。





预计该法案将在2023年中期启动运行。





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