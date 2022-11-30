澳年度词汇揭晓：茶色、单身汉的手提袋是什么意思？

尽管诸如“地精模式（Goblin mode）”、“编码化（codify）”and “元空间（metaverse）”等词语此前可能并不是日常词汇的一部分，但现在可能经常出现在我们的生活之中。





词典和出版物每年都会公布年度热词名单，《麦考瑞词典》刚刚公布了2022年的“年度榜上词汇”。





马克斯·格温（Max Gwynn）是澳大利亚国立大学澳大利亚国家词典中心（Australian National Dictionary Centre）的一名研究员。





他说：“这是感受什么人、什么词变得流行，或什么新词进入词典的机会。”





《麦考瑞词典》的榜单仅限于过于一年中被加入词典的新词、或被赋予新含义的词语。





备选词汇被分成不同的类别，然后由一个委员会进行投票，最后向公众公布20个入围者。





今年，委员会选定的词语是“茶色（Teal）”。





它指的是独立议员，在今年早些时候的联邦选举中被广泛使用。





《麦考瑞词典》的管理编辑维多利亚·摩根（Victoria Morgan）说，最受欢迎的词语往往反映了特定的全球事件、政治问题或新闻故事。





“有好几年，将近十年，我们看到与环境有关的词。有大量的词汇可以选择。因此，在某种程度上，被添加到词典中的词反映了社会上正在使用或需要使用的东西。每当这时，我的意思是，在政治领域的选择是庞大、困难的。”





她说，人们看的不仅仅是新闻，也是一种新的语感。





“在今年之前，或者说在去年的部分时间里，茶色只是一种颜色，或一种与鸭子有关的术语。而现在，茶色被用来描述一个拥有共同观点的独立政治候选人。”





澳大利亚国家词典中心的格温补充说，政治术语尤其容易出现和被淘汰。





“我们发现茶色是早已存在的。如你所知，联邦议员扎利·斯蒂格尔（Zali Steggall）早在2019年就穿着那件茶色的衣服，但我们并没有把她作为茶色议员来谈论。只是在下一次联邦选举中，也就是我们今年的选举中，我们突然出现了一些这样的、这些类型的候选人。”





但是，今年赢下人民选择奖项的“bachelor's handbag”字面意思是“单身汉的手提包”，这是指超市里的一种外卖鸡肉，通常装在一个带手柄的塑料袋中，看上去像一个手提包，因此而得名。





摩根说，她对这个短语变得如此流行并不感到惊讶。





“澳大利亚人喜欢玩语言，并从中获取一些乐趣。因此，我们对‘单身汉的手提包’如此受欢迎并不感到惊讶。因此，当我们真正的看到投票、排序和直播，人们涌入，这个词像火箭一样起飞。在相当长的一段时间里，它的得票几乎是其他所有词的四倍。”





“讲真话（Truth-telling）”被评委有史以来首个“第二年度词汇”。评委认为它对2023年的发展具有指导意义。





委员会指出，随着对“原住民议会之声”的讨论增多，人们更加关注的是，需要清楚地、不加修饰地讲述相关真相。





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