联邦反腐败监督机构法案通过澳大利亚下议院

要点： 关于联邦反腐败监督机构的立法已经在下议院取得进展；

独立议员们正在继续就该机构如何运作的问题进行磋商；

参议院可能在下周五前通过该立法。

联邦反腐败监督机构的拟议模式在议会下院通过，为该机构的最终成立扫清了第一个障碍。





但中立议员的论点未能说服阿尔巴尼斯政府改变该机构举行公开听证会的门槛，或同意对限制公开听证会举办的“特殊情况”进行定义。





牵头成立联邦反腐败机构的独立议员海伦·海恩斯（Helen Haines）试图完全删除“特殊情况”条款，称该条款“不必要且令人担忧”。





海因斯博士周四对议会说：“这是对这项法案最重要的一项修改。”





当这一点没有得到支持时，海因斯博士推动政府定义“特殊情况”的含义。





她的修正案得到了绿党、其他独立议员和自由党议员布里奇特·阿彻（Bridget Archer）的支持。





但总检察长马克·德雷福斯（Mark Dreyfus）表示，政府不支持这些修改。





他说：“如果专员认为这符合公众利益，并且在特殊情况下如此做是正当的，那么他们将有权酌情举行公开听证会……政府认为这是一个适当的门槛。”



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独立议员斯特加尔（Zali Steggall）则认为，虽然拟议的模式将有助于提高问责制和透明度，但还远远不够。





斯特加尔说：“这个（法案）没有抓住机会真正向澳大利亚人民提供他们在选举中要求的东西，即公共诚信和问责制。”





她说，如果不对“特殊情况”进行定义，反腐败专员们就会受到法律挑战；如果政府不降低公开听证会的门槛，澳大利亚人就会被蒙在鼓里。





“我认为在2022年的选举中没有比这更明确的呼吁，即公众已经受够了，”斯特加尔说。





“他们希望重新看到诚信。”





海因斯博士还呼吁进行一项修正，以解决政党在选举前的政治分肥（Pork-barrelling）问题。





她说，“毫无疑问”，政治分肥属于腐败行为。



然而，德雷福斯表示，政府的反腐机构提案已经包括该机构有权调查违反公众信任的酌情拨款项目。





代表多元文化选区Fowler的独立议员黎黛（Dai Le）成功地推动了一项提案，确保反腐机构为证人提供翻译和口译服务。





但是，一项进一步的修正案，即允许证人披露他们在公开听证会上的参与情况，以保护证人的心理健康，没有得到通过。





德雷福斯说，反腐败专员将有自由裁量权，允许证人与他们的配偶或伴侣谈论被传唤为证人的问题，这不需要在立法中具体说明。





他说：“政府希望反腐机构能够为需要帮助的人提供适当的翻译、心理健康和其它支持服务。”





反对党提议制定在决定是否举行公开听证会时的强制考虑因素，并明确腐败的定义，但这些建议未被采纳。





另有一项建议，即只有在符合公众利益的情况下才对过去的事项进行调查，也被拒绝。





参议院延长了会议日程，以便在下周五议会结束前通过建立反腐败机构的法律。





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